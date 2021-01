Cum arăta Fuego în tinerețe, când aborda un stil „pop-rock mai modern”. Imagini de senzație din liceu (GALERIE FOTO)

Pe Fuego îl știe întreaga țară, în special pentru colindele de Crăciun. Are sute de mii de fani și toată lumea a ascultat, măcar o signură dată, piesă „Împodobește mamă bradul”. Ceea ce nu știu mulți însă, este faptul că Paul Surugiu nu a abordat acest sil de la bun început.

Pe vreme când se afla la debutul său muzical, Fuego avea un stil pop-rock mai modern, așa cum l-a numit chiar artisul într-o postare pe Facebook. Cântărețul a distribuit pe rețelele sociale o serie de imagini din trecut. Fotografiile îl aduc în fața publicului într-o ipostază inedită, pe care cei mai mulți dintre fanii lui nu și-o mai amintesc.

Cum arăta Fuego în tinerețe

Mesajul postat de cântăreț este unul emoționant, în care le mărturisește fanilor că a învățat din greșeli și se bucură că întotdeauna a depășit perioadele mai puțin bune din viața sa.

După cum spune chiar și el, fotografiile din tinerețe sunt de la începutul anilor 90, când era în liceu și cânta în zona Ardealului.

„E tare frumos să privești înapoi, fără nostalgie și să vezi că vremea n-a trecut fără rost! Mie îmi place să-mi aduc aminte și chiar dacă nu trăiesc din amintiri, ele fac parte din întregul meu! N-aș putea șterge cu buretele perioade, mai bune sau mai puțin bune! Sunt cum sunt azi datorită fiecărei lecții pe care am învățat-o, fiecărui om care m-a ajutat sau m-a dezamăgit! În fine, iată mai jos câteva ipostaze cu mine de la începutul anilor 90. Eram la liceu, cântam în zona Ardealului mai mult și abordam un alt gen, un pop-rock mai modern, încercând cumva să-mi găsesc drumul.

Dacă e ceva să fi rămas intact de atunci, este dragostea de a fi în fața oamenilor și bucuria mea de-a cânta! Între timp am evoluat, am schimbat genul muzical, am trecut prin etape și am reușit să-mi îndeplinesc visele. Nu râdeți prea tare, eram totuși un copil! Glumesc, pentru că de-ar fi să dau timpul înapoi, aș porni pe-același parcurs! Vă iubesc!”, a scris Fuego pe contul său de Facebook.

FOTO: Facebook: Paul Surugiu - Fuego

