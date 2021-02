Cum arată Gina Matache, mama Deliei Matache. Cu ce se ocupă aceasta

Aceasta s-a despărțit de tatăl fetelor ei în 2004, când bărbatul a ales viața monahală. Mama Delia s-a recăsătorit cu instrumentistul Jan Mocanu. Însă, și relația cu acesta s-a încheiat, în 2016, după 10 ani de mariaj, potrivit spynews.ro.

Anul trecut, mama Deliei a trecut prin momente grele în ceea ce privește starea de sănătate. Aceasta a avut o tumoră benignă la brațul drept. S-a operat, iar apoi a urmat o perioadă de recuperare.

„Am avut o tumoră la braţ. Am scăpat de ea şi mi s-a spus că este benignă şi că urmează o perioadă de recuperare. Fac lucrurile doar cu mâna dreaptă. Era o tumoră ţinută sub observaţie de vreo trei, patru ani. Când a început să crească, am decis că e mai bine să scăpăm de ea”, dezvăluia mama Deliei într-un interviu pentru spynews.ro.

”Eu nu pot să fac mare lucru cu mâna stânga. Nu pot să conduc, nu pot să fac lucrurile pe care le făceam înainte”, adăuga Gina Matache.

Ce spune despre Delia

"Când era mică făcea multe trăsnăi. A băgat-o şi pe Oana (sora ei) în maşina de spălat, dar asta nu-i nimic. Dacă ar fi furat bani, nu aş fi bătut-o, dar făcea multe lucruri. Nu s-a inventat vreo corecţie pentru Delia nici acum. Răzvan (n.r. soţul ei) este genul de om tolerant. Încercăm toţi din familie să o conservăm, nu să o schimbăm", spunea Gina Matache despre Delia la Antena Stars.