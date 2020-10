Cum arăta Loredana Groza în tinerețe. Vedeta neagă că ar fi apelat la operații estetice pentru noul look pe care-l afișează (FOTO)

La cei 50 de ani pe care îi are, Loredana Groza arată fantastic. Artista nu se sfiește să pozeze sexy și să își arate corpul bine sculptat. Aceasta neagă însă că ar fi apelat la operații estetice, afirmând că păstrează aceeași siluetă de când era tânără.

Cum arăta Loredana Groza când era tânără. Fanii spun că a apelat la operații estetice

Celebra artistă Loredana Groza a împlinit în luna septembrie vârstă de 50 de ani. Cu toate astea, artista a reușit să fenteze trecerea anilor cu ajutorul sportului, dar și al medicilor esteticieni.

Cântăreața a fost întotdeauna o femeie aranjată și a avut grijă mereu să întoarcă privirile atunci când se afișa în public, dar timpul pare să nu fi trecut pentru ea.

În prezent, blondina și-a făcut multe modificări la nivelul feței, se pare. În afară de faptul că nu mai are nici un rid pe chip, deși are totuși 50 de ani, are pomeții ridicați, cearcane deloc, și buze mai mari. De-a lungul timpului s-a vorbit despre vedetă că și-ar fi făcut și lifting facial, pe lângă multe injecții și proceduri estetice.

Diva arată senzațional nu doar la chip, ci și la trup. Loredana are o siluetă de invidiat pe care și-o întreține cu o alimentație sănătoasă și foarte multă mișcare. Unii fani au primit cu brațele deschise noua ei schimbare, însă alții au taxat-o spunându-i că a exagerat, scrie Ciao!

„Te rog să te uiți și în buletin”

“WoW! Arăți foarte tânără, parcă ai 20 de ani”, “Lori!!! Ai întinerit, ești foarte frumoasă”, “Superbă”, “Gurița ta dulce! Te iubesc”, sunt o parte din comentariile lăsate de fanii mulțumiți de noua ei înfățișare.

“Unde este Loredana cea adevărată? Cred că e prea mult, fiecare vârstă are frumusețea ei”, i-a scris un internaut nemulțumit de schimbările ei.

“O inimă de 16 ani, nu neg, un artist complet, dar și niște plasticieni buuuni!”, a taxat-o un alt fan!

Loredana Groza, despre operațiile estetice

Vedeta arată impecabil la cei 50 de ani, iar mărturie stau postările sexy, uneori îndrăznețe, pe care artista le publică pe internet. Chiar dacă mai primește comentarii răutăcioase, ba chiar jignitoare, d ela internauți în ceea ce privește pozele sexy, Loredana nu pare a pune la suflet. Aceasta nu contenește să arate cât de bine se simte în pielea ei.

Fostul jurat de la „Vocea României” a fost adesea acuzată că ar fi abuzat de operațiile estetice și că ar fi ajuns de mai multe ori pe mâna chirurgilor.

La începutul anului, Loredana a povestit ce părere are despre intervențiile chirurgicale, menite să te facă „mai frumoasă”, dar a negat că ar fi apelat la operații estetice complexe, menite să-i schimbe înfățișarea.

Loredana susţine că nimeni nu este perfect şi că orice îmbunătăţire este binevenită, atunci când este cazul.

„Secretul frumuseții nu stă în operații. Nu ne naștem perfecți, nimeni nu e. Trebuie să avem dorința de a fi mai frumoși și nu doar fizic. În fiecare zi meditez și mulțumesc pentru aceste daruri și pentru oamenii din viața mea”, a declarat cântăreața în cadrul unei emisiuni tv.





