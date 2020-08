Cum arată Noelle Vlasov, nepoata avocatului Mihail Vlasov. Este considerată cel mai frumos copil din România

Noelle, fiica creatoarei Ingrid Vlasov și nepoata avocatului Mihail Vlasov, a împlinit de curând 16 ani. Noelle a fost considerată unul dintre cei mai frumoși copii din România. La vârsta de 4 ani defila deja pe podiumurile de modă. Acum, ajunsă la vârsta adolescenței, fiica creatoarei Ingrid Vlasov este o domnișoară extrem de atrăgătoare.

Amintim că întreaga familie Vlasov a fost diagnosticată cu Covid-19. Din păcate, Vivina Vlasov a decedat.





Noelle, fiica lui Ingrid Vlasov si Marian Nedelcu, este acum o adolescentă.

Noelle Vlasov, „cel mai frumos copil din România”, declarat cu câțiva ani în urmă, a crescut și a devenit o domnișoară în toată firea. Este la fel de frumoasă, cochetă și are toate lensele să cucerească podiumueile de modă, scrie agențiadepresamondenă.ro.

Tânăra este pasionată de fashion. Nu este de mirare având în vedere că este fiica designerului Ingrid Vlasov și al modelului Marian Nedelcu.

Adolescenta are parte și de susținerea părinților săi, care i-au organizat programul astfel încât să se poată dedica și pasiunilor sale. Astfel, Noelle Vlasov nu merge la școală, ci face parte dintr-un program special de home schooling.. Mai exact, un profesor din Anglia îi predă cursuri online.

„Ma concentrez pe scoala, am note bune, dar pasiunea pentru fashion continua. Imi place mult domeniul acesta pentru ca am crescut in acest mediu si este si normal ca am dezvoltat aceasta pasiune. Mi-as dori ca pe viitor sa am o cariera ca designer”, declara Noelle Vlasov, nepoata lui Mihail Vlasov, în urma cu câțiva ani.

„Fiica mea s-a născut manechin (…) O las să se fardeze în fiecare zi. Am învățat-o de mică să fie cochetă. Nu mi se pare nociv. Nu e rău să înveți o fetiță să se aranjeze de la o vârstă cât mai fragedă”, spunea Ingrid, în 2015, despre fiica ei.





Noelle are și cont de Instagram, acolo unde peste 16.000 de persoane îi urmăresc activitatea. Chipul angelic și frumusețea naturală i-au adus titlul de cel mai frumos copil din România.

În toamna anului 2018, nepoata lui Mihail Vlasov dezvăluia că a ales să devină vegană: „Am luat această decizie din dorința mea de a proteja animalele.

De mică am iubit foarte mult animalele și am empatizat cu ele, dar cu timpul am realizat că ele pot fi protejate și că pot contribui și eu.

Așadar, nu mai consum absolut nimic de origine animală. Înainte de a deveni vegană, m-am consultat cu părinții, cu medicii și cu nutriționiștii și am înțeles că cel mai sănătos e să elimin produsele de origine animală treptat, ceea ce am și făcut.

Am renunțat întâi la carne, apoi la ouă și în sfârșit la lactate. Recunosc că nu a fost ușor.

Cel mai greu mi-a fost să renunț la toate prăjiturile mele preferate, dar am căutat și am găsit multe rețete vegane”, spunea nepoata lui Mihail Vlasov potrivit Avantaje.

Pandemia de coronavirus a lovit în mod tragic familia avocatului Mihail Vlasov, , fostul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Viviana Vlasov, soţia acestuia s-a stins după o evoluţie rapidă a bolii, în timp ce avocatul este internat. Infectată cu COVID-19 este și una dintre fiicele sale, dar şi o nepoată. Acestea se află internate în spital, potrivit ziaruldeiasi.ro.

După moartea soţiei, Viviana Vlasov, atât avocatul, cât şi una dintre fiicele sale, Ingrid Vlasov, dar şi nepoata sa, Noelle, se află internaţi în spitale din Iaşi şi Bucureşti cu acelaşi diagnostic: COVID 19.

Virusul ar fi fost contractat de la o rudă de la Bucureşti.