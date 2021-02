Cum arăta prima soție a lui Gică Hagi și care a fost motivul divorțului dintre cei doi

Cu o carieră sportivă care l-a propulsat și l-a menținut constant în lumina reflectoarelor, Gheorghe Hagi a fost mai degrabă discret când a venit vorba de viața sa personală, astfel că multe detalii au trecut neobservate. Multă lume știe că „Regele” are doi copii cu actuala soție, Marilena, însă mai puțin cunosc că el a mai fost căsătorit în trecut și a divorțat.

Lena Celnicu, prima soție a lui Gheorghe Hagi, era născută în aceeași zi și în aceeași lună cu „Regele”

La începutul anilor `90, Gheorghe Hagi era la apogeul carierei sale. „Regele” semna cu Real Madrid, iar „tricolorii” ajungeau până în faza optimilor de finală la Campionatul Mondial din Italia, dar în aceeași vară din 1990, mai exact în 15 iulie, fostul internațional român se căsătorea cu Lena Celnicu, o tânără machidoancă.



Erau născuți în aceeași zi și în aceeași lună, iar dragostea lor părea desprinsă din basme, relatează Click. Cu toate acestea, cei doi soți nu s-au înțeles și, la doar câteva luni distanță, Gheorghe Hagi depunea o cerere de divorț la Tribunalul Constanța. În solicitare, marele fotbalist invocase motive precum că soția lui a întârziat cu pâinea la masă și a pus miere în cafea în loc de zahăr. Deși magistrații au respins acțiunea, Hagi a mutat procesul la București – inițial n-a avut câștig de cauză nici acolo, însă după ce a luat mai multe tribunale la rând, trecând pe la Oradea și Brașov, a revenit în Capitală, unde a și reușit în cele din urmă să divorțeze.

De pe urma divorțului, fosta soție a lui Gheorghe Hagi a obținut 300.000 de dolari. Dacă „Regele” s-a recăsătorit la puțină vreme distanță, în anul 1995, Lena Celnicu și-a refăcut viața ceva mai târziu, prin 2004.

Gheorghe Hagi, poate cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, împlinește vineri 55 de ani

Născut în 5 februarie 1965, Gheorghe Hagi împlinește vineri vârsta de 55 de ani, iar numele său marchează și astăzi prim-planul fotbalului românesc. La câțiva ani după ce „a agățat ghetele în cui”, fostul mare fotbalist a înființat academia care îi poartă numele, iar în scurt timp echipa sa de seniori, Viitorul Constanța, a câștigat campionatul României la fotbal și a furnizat jucători pe bandă rulantă către selecționatele naționale sau către diverse echipe de club. Între timp, el a demisionat de pe banca tehnică a echipei din prima ligă.

„90% din banii câștigați din fotbal i-am bagat în acest club. Pentru că fotbalul mi-a dat tot. Pentru mine, e munca nu banul. Mie îmi place să muncesc și să produc. Sunt cine sunt datorită fotbalului. Din placere s-a transformat în iubire, iar acum e pasiunea mea să ajut acești tineri să ajungă mari”, a spus fostul mijlocaș la Telekomsport.

Hagi a anunțat că dorește „un nou proiect pentru următorii zece ani”,

„Eu mi-am îndeplinit toate obiectivele. Am luat-o de la zero și în zece ani mi-am îndeplinit toate obiectivele. Trebuia să ies de pe bancă și să creez un nou proiect. Vreau un nou proiect pentru următorii zece ani. Sper să fie la un nivel mai bun. (...) „Eu am ieșit de pe bancă pentru a lucra administrativ și a încerca să devenim mai puternici. Clubul nu cred că poate să devină mai puternic cu mine acționar! Mie nu-mi place în partea administrativă. Ca să devină clubul mai puternic, eu, Gheorghe Hagi, îmi doresc să am parteneri cu care să fac ca acest club să fie mai bun. Adică să vindem acțiunile! Discuții tot ies de doi, trei ani. Îmi doresc să se facă ceva pentru că unde sunt mai mulți puterea crește și așa o să devenim mai buni și mai puternici.", a declarat Gică Hagi, la emisiunea Prietenii lui Ovidiu, potrivit Digisport.