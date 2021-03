Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost externat din Spitalul King Edward VII din Londra, la două săptămâni după ce a suferit o operație la inimă. În total, seniorul în vârstă de 99 de ani a stat internat timp patru săptămâni, informează TheSun.

Paparazzii l-au surprins pe Philip în mașina de protocol, în timp ce părăsea unitatea sanitară. Soțul Reginei Elisabeta i-a salutat chiar pe cei prezenți.

Prințul Philip #2

So glad to see Prince Philip returning home after his treatment in Hospital. Here’s to his upcoming 100th birthday!! #theironduke #dukeofedinburgh #PrincePhilip pic.twitter.com/g34Fq9P49Y — The Rumble Online (@theRumble9) March 16, 2021

Prințul Philip după externare

Thrilled to see that HRH The Duke of Edinburgh has left hospital and retuned to Windsor. His return will be a huge relief and support to The Queen#PrincePhilip pic.twitter.com/MzFOFFypNq — Ingrid Seward (@RoyalBiographer) March 16, 2021

Pensionarul din Olt şi-a luat un detector de metale şi s-a jucat cu el pe lângă casă. Surpriză! Aparatul a început să bipăie... A găsit o comoară veche de 2000 ani

Cum se simte Prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a

Purtătorul de cuvânt de la Buckingham Palace a oferit o reacție, după externarea Prințului Philip.

„Ducele de Edinburgh a fost astăzi externat din Spitalul King Edward VII și a devenit la Castelul Windsor, în urma tratamentului pentru infecție și a unei proceduri de succes în ura unei afecțiuni pree-existentă.

Alteța Sa Regală dorește să mulțumească întregului personal medical care l-a îngrijit atât la Spitalul King Edward VII, cât și la Spitalul St. Bartholomew și tuturor care i-au transmis gânduri bune", a declarat un purtător de cuvânt de la Buckingham Palace.

De asemenea, o sursă de la Palat a precizat că Philip are o bună stare de spirit.

Prințul Philip va împlini vârsta de 100 de ani în luna iunie. Acesta este căsătorit cu Regina Elisabeta de 73 de ani.

Prințul Philip în tinerețe