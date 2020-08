Cum arată soția lui Marcel Iureș, unul dintre cei mai cunoscuți actori români

Marcel Iureș, în vârstă de 69 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. Acesta a jucat și în câteva filme de top la Hollywood. Cu toate acestea, soția sa, Irina, a preferat să fie o persoană discretă și s-a ferit de lumina reflectoarelor.

Cum arată soția lui Marcel Iureș

Soția lui Marcel Iureș, Irina, s-a ferit de aparițiile în spațiul public, ea fiind o persoană discretă. Aceasta este profesoară de pian.

Cu toate acestea, actorul a fost surprins la cumpărături, în februarie 2020, împreună cu soția sa, de către Cancan.

Cine este Marcel Iureș

Marcel Iureș s-a născut pe 2 august 1951 în Băilești, județul Dolj, și este un important actor român de compoziție, primind de două ori titlul de cel mai bun actor de teatru din România.

Mai mult, actorul este distins și cu Ordinul Serviciu Credincios în grad de Mare Cruce de către Președintele României.

A studiat la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) din Bucuresti, pe care l-a absolvit în 1978.

Din 1995, Marcel Iureș este președinte al Fundației Cultural Artistice Teatrul ACT. El a pus bazele celei de-a doua scene independente de teatru din România.

Actorul a jucat în câteva filme de top la Hollywood alături de Brad Pitt şi Tom Cruise.

Cum a ajuns Marcel Iureș la Hollywood

Marcel Iureș a dezvăluit, pentru OK! Magazine, cum a ajuns să joace la Hollywood.

„Jeremy Conway, agent britanic de talente, a venit şi m-a văzut la Bucureşti în ”Richard al III lea” la Teatrul Odeon. Cel care l-a adus pe Jeremy a fost Ion Caramitru, ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic. După spectacol, Jeremy m-a întrebat: ”Nu vrei să joci în industria asta decadentă vestică de filme, la Hollywood?”. ”Bine, dar nu ştiu engleza…” ”Nu contează”. Şi cam aşa a şi fost. În fine, am învăţat pe parcurs engleza de la şofer, de la machieuze, de la asistenţi de platou. Îmi şi place foarte mult această limbă. Deşi româna e a doua ca melodicitate după ea. Am avut o discuţie cu Ian McKellen şi Allan Rickman, care m-au văzut în ”Richard al III-lea”, când am făcut un turneu în Marea Britanie. Ei au fost şi patronii Fundaţiei ACT. Mi-au spus ”Am stat şi am ascultat, nu am înţeles foarte bine cuvintele, dar limba e a doua din lume ca frumuseţe şi potriveală pentru teatru”. Wow, mai bem şi un whiscky pe chestia asta”. Dar nu ne-am îmbătat prea tare, pentru că aveam eu a doua zi spectacol”, a spus Marcel Iureş.

Acesta a declarat că s-a reîntors în România pentru familie și pentru Teatrul ACT.

”Mă întrebaţi de ce n-am rămas acolo să fac milioane de dolari. Pentru că toată lumea se duce în America să facă bani. Dar acest ”să fac bani” are acolo un preţ. Înseamnă să te muţi acolo. Şi să-ţi treacă prin faţa ochilor zeci, sute de oameni pe zi, interviuri peste interviuri, ceea ce e în ”job description” (fișa postului, n.r.). Dar eu aveam treaba și în România. Nu mă puteam muta în America. Teatrul ACT exista, aveam o familie, am în continuare o familie minunată. Am de dat aici. Nu puteam să încui şi să plec. Ca să ce, să mă întorc peste 10-15 ani?! Cam cum adică? Să mă fi întors cu o valiză de bani şi ce? Erau toate moarte aici. Nu mai jucam ce am jucat, Teatrul ACT nu mai exista, probabil că fiul meu nu mai arăta cum arată acum. Familia mea era o amintire. Norocul meu a fost că nu eram un puşti de care să se ia o iluzie. Şi e bine aşa cum au decurs lucrurile”, a mărturisit el.