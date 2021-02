Cum arată Ștefan Mandachi după transformarea din emisiunea „Șef sub acoperire”. FOTO

Ștefan Mandachi dă startul celui de-al doilea sezon al emisiunii „Şef sub acoperire", marți seară. Emisiunea se va difuza de la 21:30, la PRO TV, iar cunoscutul om de afaceri va intra sub acoperire în restaurantul propriu, pentru a descoperi adevărata față a angajaților săi.

Cine este Ștefan Mandachi

Mandachi este un prosper afacerist care deține un lanț de restaurante și mai multe hoteluri, însă a devenit celebru după ce și-a construit propriul prim metru de autostradă din Moldova, în semn de protest față de lipsa infrastructurii din regiune.

Transformarea prin care trece Ștefan Mandachi

În ultimii 8 ani, Mandachi a pus pe picioare un celebru lanț de restaurante, iar emisiunea i-a dat șansa să își privească angajații din alt punct de vedere.

„A fost o experiență revelatoare. Mi-am descoperit angajații și am privit afacerea cu alți ochi, dintr-o nouă perspectivă. Am fost un rocker, fost alcoolist, se vede din fotografii. Prima dată am fost tăietor de carne, după care în spate, la vase. Am trecut prin toate posturile, inclusiv casier. Am văzut foarte multe lucruri car mi-au plăcut dar și unele care nu mi-au plăcut”, a spus Ștefan Mandachi în emisiunea la Măruță.

Pentru a putea trece neobservat, acesta a trecut printr-o transformare radicală. Până şi prietenilor apropiați le-a fost greu să îl recunoască.

„Nu mă va recunoaște nimeni aşa. E imposibil!” a spus Ştefan Mandachi după ce a văzut transformarea.

Întrebat ce va face dacă episodul va înregistra o audiență record, antreprenorul a promis să sape o fântână într-o țară săracă din Africa.

"Voi face o fântână pentru copii din Africa, care nu au acces la apă potabilă. Am făcut una în Iganga, acum vrem să facem în Burundi, este cea mai săracă țară din lume", s-a angajat Mandachi.