Cum ne îmbrăcăm de Revelion 2021 în ton cu tendințele. Sfaturi de la Adina Buzatu: Trebuie să evităm pijamalele, papucii, să adoptăm o ținută mai relaxată (VIDEO)

Pandemia şi Revelionul petrecut acasă nu ar trebui să ne împiedice să fim eleganţi în noaptea dintre ani. Creatoarea de modă Adina Buzatu recomandă eleganţa şi rafinamentul, pentru că momentul este unul de gală indiferent cum îl petrecem.

Revelionul de anul acesta este unul atipic din cauza pandemiei de COVID-19 şi în locul petrecerilor fastuoase de altădată suntem obligaţi să petrecem acasă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim eleganţi, pentru că ne îmbrăcăm în primul rând pentru noi şi pentru cei dragi.

Celebrul designer Adina Buzatu le-a reamintit românilor că anul 2020 a adus o lecție importantă, faptul că oamenii nu trebuie să se mai îmbrace după opinia celor din juri, ci mai ales după gusturile personale și după stilul pe care îl preferă.

„Cred că anul acesta am învățat să nu ne îmbrăcăm pentru ceialalți, ci în primul rând pt noi, pentru cei dragi, pentru cei apropiați. Ne îmbrăcăm pur și simplu pentru a ne simți bine. Chiar și la Cabana Plăpumioara trebuie să evităm pijamalele, papucii, să adoptăm o ținută mai relaxată decât dacă am fi la un restaurant de 5 stele. În Noaptea de revelion, bărbaţilor li se recomandă ţinutele comode, din totuşi elgante, jeanşii sau pantalonii din stofă fină”, a explicat creatoarea de modă Adina Buzatu.

Adina Buzatu recomandă ținute casual pentru bărbați în noaptea dintre ani. Pantalonii de stofă, cămașa și cravată. Smokingurile pot fi purtate și ele de Revelion, iar pentru accesorizarea ținutelor oamenii pot opta pentru bijuterii, amulete.A găsit acest săculeț din mătase în dulapul soției. Când a văzut ce ascundea acolo, a izbucnit în lacrimi de durere

„Bărbații vor purta o ținută casual elegantă, fie cămașă cu sacou și o pereche de pantaloni lejeri, pot fi și jeanși, în general evit jeanșii, dar dacă iubesc jeanșii îi pot purta și pe aceia. Eu le recomand o pereche de pantaloni de stofă fină, din aceia comozi, dintr-o stofă moale, care crează confort în momentul în care ne așezăm la masă. O altă variantă pt bărbați este să poarte cămașă, cravată și vestă. Dacă nu vor nimic la gât pot purta doar vesta și cămașa.

Mulți bărbați tineri au ales chiar şi smokinguri pentru noaptea petrecerea dintre ani, chiar dacă fac Revelionul acasă, poate doar cu partenera. Am avut foarte mulți clienți tineri care îmi spuneau, a, nu merg undeva elegant, fac cu iubita mea. Ne dorim să fim eleganți, ea va purta o rochi de seară și eu smoking. Vreau să fiu așa cel mai elegant, cum nu am fost niciodată. Pentru accesorizarea ținutelor, putem purta bijuterii, amulete, brățări, mai ales femeile, dar și bărbații, care pot alege butoni, nasturii bijuterie sau acele de cravată. În privinţa culorilor şi texturilor, culorile specifice acestei perioade sunt verdele, bordo, mov sau combinaţia de negru- alb. Catifeaua este și ea la modă”, a mai precizat ea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.