Cum s-ar fi infectat Irina Loghin cu noul coronavirus

Irina Loghin a fost una dintre artistele din România care s-a infectat cu noul coronavirus. Din păcate, boala este necruțătoare, așa că artista și fiul ei au ajuns la Matei Balșs, imediat ce au revenit de pe litoral, în luna august.

Artista a explicat la acel moment, în mediul online, că starea ei de sănătate a fost una bună și nu a avut parte de simptome accentuate ale bolii. Ea a publicat un mesaj pe reţelele de socializare spunând că s-a testat pentru a treia oară ţi nu are niciun simptom.

Irina Loghin, internată de vineri la Spitalul Matei Balş cu COVID-19

Irina Loghin a fost confirmată pozitiv la testul Covid-19 şi a fost internată la Matei Balş, alături de soţ, Ion Cernea, fiu lor, Ciprian, şi soţia acestuia.

„Dragii mei, după cum probabil aţi aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine, că nu am avut şi nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară şi toate analizele de sânge au ieşit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoţii în suflet v-am simţit aproape în aceste zile”, a scris interpreta pe Facebook.

Cântăreața nu s-a declarant însă prea încântată de faptul că a trebuie să stea internată, iar la primul test negative pentru SARS-CoV-2 și-ar fi dorit să plece imadiat acasă, așa cum explica într-o intervenție la TV.

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum, indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mâncare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spitalul care trebuie. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului”, a declarant cântăreața într-un interviu la TV, după ce a anunțat că s-a infectat cu nemilosul virus.

Unde s-ar fi infectat cântăreața

Potrivit ProTV, Irina Loghin, dar și soțul și fiul ei s-ar fi infectat cu noul coronavirus în timpul concediului la mare.

Artista și cei doi bărbați au fost internați la Matei Baleș, iar singurul care a avut simptome ar fi fost soțul Ion Cernea, în vârstă de 84 de ani. La 81 de ani, interpreta de muzică populară nu ar fi prezentat simptome ale infecției cu noul coronavirus.

Irina Loghin nu a fost însă singura artistă din România care a fost nevoită să stea în spital, după ce a fost testate pozitiv pentru SARS-CoV-2. La rândul lor, Adriana Trandafir, Marcel Pavel, Ozaba Barabancea.