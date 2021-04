Cum s-au cunoscut Ilie Năstase și Muhammad Ali: „Mă, tu ești homosexual?". Poveste plină de umor

Ilie Năstase este unul dintre puținii români care a avut ocazia de a-l întâlni pe Muhammad Ali, fostul mare campion din box. „Nasty" a povestit cum a avut loc întâlnirea. Charismaticul luptător a fost cel care a luat inițiativa.

Primul lider ATP din istorie era cunoscut încă de la acea vreme pentru temperamentul său coleric. Astfel a fost și reținut de către Ali, care avea să-i ceară lui Nasty să facă o poză împreună.

„Poza cu Muhammad Ali este poza mea preferată şi să-ţi spun cum s-a întâmplat. Eram în Las Vegas, la turneul de la Las Vegas, şi pe timpul ăla el încă mai boxa şi îi făceau un film, filmul se numea 'The Greatest'. Ca să ajungi în cameră la tine trebuia să treci prin holul hotelului care era plin de aparate d-astea, de jocuri de noroc.

Ilie Năstase, despre întâlnirea cu Muhammad Ali: „Mi-a luat pumnul, zice 'dă pumnul aici!"

El filma la o masă de Black Jack. Când m-a văzut, a început să strige după mine 'Băi, ăla cu gura mare! Tu eşti ăla cu gura mare din tenis?'. Eu am rămas blocat. M-am întors în spate, am crezut că vorbeşte cu altu. Cu mine vorbea. Îmi zice 'ia vino-ncoace!'. M-am dus acolo. Eram cu rachetele după mine. Mă duceam în cameră să mă schimb. Îmi zice: 'Stai aşa să pun mâna pe după tine, pe după gât'. Zice 'oi fi tu gură mare, dar eu sunt mai frumos ca tine'.

Am făcut poza şi după aia m-am întâlnit cu el la Los Angeles, într-un club de noapte. El era la bar, cu faţa la bar. Eu am venit pe la spate şi l-am apucat aşa de mâini, încât să nu poată să se întoarcă, şi el cică 'mă, tu eşti homosexual, mă? Mă care mă ţii acolo?'. Când m-a văzut, cică 'hai să facem încă o poză!'. Mi-a luat pumnul, zice 'dă pumnul aici!', şi pune pumnul meu la gură la el şi pune pumnul lui la gură la mine. Zice 'Ilie, vezi tu asta? Pumnul tău aici? Ilie, pumnul tău ajuns aici doar pentru că am vrut eu să-l pui aici. Proştii ăştialalţi nu ajung aici'. Era foarte simpatic şi n-aveai ce să-i spui", a declarat Ilie Năstase, la emisiunea „Legende", a lui Dan Negru.