Cum se simte Alina, soția fostului ministru Ilan Laufer, după ce a născut prematur (FOTO)

Alina, soția fostului ministru Ilan Laufer, a născut, luni, prematur, după mai bine o săptămână de spitalizare. Acesta a adus pe lume gemeni, o fetiță și un băiețel, cu aproape 10 săptămâni mai devreme de termen.

Cum se simte Alina Laufer, după ce a născut prematur

Copilașii sunt atent supravegheați de medici, din cauza problemelor care ar putea apărea ca urmare a nașterii premature, iar mama lor era ieri la Terapie Intensivă.

„Am devenit dublu tătic! Alina a născut în această dimineață, iar acum cei mici se află la incubator și Alina la terapie intensivă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest miracol și mă rog în continuare să îi aibă în pază”, a scris Ilan Laufer pe pagina sa de Instagram.

Amintim că Alina Laufer era însărcinată în aproape 30 de săptămâni și era internată la Maternitatea Giulești de la începutul săptămânii trecute.

Femeia, în vârstă de 39 ani, și-a dorit extrem de tare să devină din nou mamă, însă a întâmpinat dificultăți. În vara anului trecut, ea a reușit să rămână însărcinată, după mai multe încercări eșuate de fertilizare in vitro.

Ulterior, aceasta a ajuns la spital după ce i s-au rupt membranele.

“Vineri mi s-au rupt membranele, s-au fisurat, ieri am ajuns la spital (n.r. luni, 8 februarie). Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a zis să stau în pat, dar având în vedere că peste weekend nu m-am simțit senzațional, luni dimineață Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești. Eu credeam că mă lasă să plec acasă, nici nu mi-am adus bagaj, dar mi-au zis că rămân aici. Sunt la Giulești și sunt foarte mulțumită de sistemul de sănătate de stat. O să nasc prin cezariană, deși la prima sarcină cu Karina ( fetița de 12 ani pe care o are din prima căsătorie cu artistul Jorje), am născut natural. Acum este inseminare, am sarcină cu gemeni și orice zi câștigată este binevenită! În luna aprilie ar trebui să nasc copiii. Acum am 29 de săptămâni, dar doctora mea mi-a spus că nu pare că urmează să nasc. Am rămas internată, totul este sub control, toți trei suntem bine, eu și copiii. Eu stau în pat, nu am voie să fac efort, iar sarcina trebuie monitorizată. Mi se administrează antibiotic ca să nu fac vreo infecție. Mi-am făcut ieri și testul Covid. Nu am contracții și nu există semne de naștere, dar nu știu sigur cât va trebui să stau aici sau dacă rămân până voi naște!”, a declarat ea, la acel moment.