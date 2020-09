Fanii lui Nea Mărin au stat cu sufletul la gurp în aşteptarea veştilor privind satarea sa, după ce a fost confirmat pozitiv pentru noul coronavirus. Se pare însă că veştile sunt optimiste.

Prezentatorul de la Antena 1 are o formă uşoară a bolii, dar, cu toate acestea, a primit îngrijire sporită din partea medicilor. El a povestit cum a ajuns să se testeze, dar şi că, la început, s-a temut de situaţia nouă în care se afla:

"Am venit de bunăvoie şi nesilit de nimeni la Matei Balş, la camera de gardă, m-au văzut şi m-am internat. Sincer să fiu, m-am panicat un pic. Dar, în clipa când am ajuns aici şi am dat de oamenii ăştia minunaţi şi i-am văzut pe toţi cosmonauţi, mi-am zis: nea Mărine stai liniştit", a declarat vedeta Antenei 1, potrivit observatornews.ro.

Nea Mărin se află internat împrună cu soţia sa, depistată şi ea pozitiv pentru coronavirus.

Nea Marin a fost confirmat cu noul coronavirus când se afla la Techirghiol, unde filma pentru o nouă producţie, după ce unul dintre membrii echipei de producţie a început să se simtă rău, fiind ulterior diagnosticat cu COVID-19.

Din motive de siguranţă, filmările la noua producţie au fost suspendate pentru moment, urmând să fie reluate când situaţia o va permite. Printre vedetele implicate în noua producţie Antena 1 se numără Speak şi Ştefania, Alex Velea, Ruby, Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu.

ANUNȚ OFICIAL! SURPRIZĂ la ANTEMA 3! Mircea Badea a anunţat că PLEACĂ