Cum se simte Rică Răducanu și soția acestuia, internați cu Covid-19

Rică Răducanu este internat în spital, alături de soția sa, după ce ambii au fost testați pozitive pentru noul coronavirus. dacă fostul fotbalist se simte destul de bine, femeia a făcut o formă mai gravă a virozei.

Soția lui Rică Răducanu este internată la Terapie Intensivă

Soţia fostului portar a contractat prima virusul şi s-a internat la Spitalul Victor Babeş, în urmă cu o săptămână, iar medicii au decis să o interneze pe secția de Terapie Intensivă.

"Ea avea frisoane, nu avea somn. I-am făcut masaj şi cred că atunci am luat şi eu. A făcut un tomograf, să vedem ce va fi”, a povestit Rică Răducanu cum a debutat boala în cazul soției sale.

Fostul portar, în vârstă de 74 de ani, a vorbit despre starea lor de sănătate, miercuri, în emisiunea "La Măruță" de la Pro TV, unde a declarat că se simte destul de bine, în comparație cu soția sa.

"Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta mea e mai rău. Nu știu de unde a apărut beleau asta, ea a fost mai de mult bolnavă, și mi am făcut și eu analize și m-au găsit și pe mine pozitiv. Nevastă-mea e de vineri la spital, iar eu am făcut testul vineri. Eram acasă, dar până la urmă amândoi am fost internați. Soția e mai rău, a avut frisoane, eu nu am avut probleme, nu tușesc. Ea are nevoie de oxigen, stă la alt pavilion....Mi-e şi frică să o sun, că nu răspunde. Ea e mai rău, cum am zis, a povestit Rică.

Bătrânul a sunat la uşa ei, i-a dat o scrisoare şi apoi a dispărut. Când a deschis-o, s-a PRĂBUȘIT. Ce scria acolo

Rică Răducanu, o legendă a fotbalului românesc

Rică Răducanu a făcut parte din echipa care cucerea primul titlu din istoria clubului Rapid, în 1967, dar și din selecționata care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, desfășurat în Mexic. În cea mai mare parte a carierei sale a jucat la Rapid, însă a evoluat și la cluburi precum Sportul Studenţesc, Steaua, FCM Reşiţa şi FC Baia Mare.

De asemenea, Rică Răducanu a jucat de 61 de ori în tricoul naționalei României. Atunci, el a fost primul portar introdus din postura de rezervă, la un Campionat Mondial. S-a întâmplat într-un meci cu Brazilia lui Pele, partidă în care Rică Răducanu a primit un gol de la legendarul fostbalist sud-american. De altfel, Rică Răducanu a povestit că s-a împrietenit cu Pele, care îl striga ”Ricardo”.