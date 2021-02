Cum și-au anunțat despărțirea cei de la Daft Punk (VIDEO)

Formația Daft Punk se desparte după aproape trei decenii de activitate. Considerată una dintre cele mai influențe formaţii a muzicii electronice, Daft Punk a câştigat de-a lungul timpului numeroase premii Grammy şi a avut alte câteva zeci de nominalizări.

Duo-ul francez s-a mai remarcat şi prin stilul vestimentar nonconformist, precum şi cu videoclipurile atipice.

Formația Daft Punk și-a anunțat despărțirea

Formația Daft Punk se desparte după 28 de ani de activitate. Reprezentanții formației nu au menționat, însă, motivul din spatele deciziei. Pentru a marca momentul, formația a postat pe pagină să de Youtube și un clip de adio în care unul dintre membri formației sare în aer.

În videoclipul intiulat „Epilogue”, cei doi reprezentanți ai trupei, Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo, sunt îmbrăcați în faimoasele costume de roboți și își spun adio în mijlocul deșertului. La final, unul dintre ei se „autodistruge”.

Până marți la prând, clipul postat de pormație pe YouTube a strâns peste 12 milioane de vizualizări.

Daft Punk, 13 premii Grammy și unele dintre cele mai faimoase colaborări

Daft Punk a fost înființată în 1993, la Paris, și este considerată una dintre cele mai influențe formații de muzică electronIcă a tuturor timpurilor.

De-a lungul timpului, Daft Punk a câștigat numai puțin de 13 premii Grammy și a avut peste 40 de nominalizări. Printre hit-urile pe care formația și-a trecut numele se numără melodii precum "One More Time", "Around the World" sau "Da Funk", însă formația a avut și numeroase colaborări cu artiști precum Pharell Williams sau The Weekend.

„Get Lucky”, piesa lansată în colaborare cu Pharell Williams a adunat peste 542 de milioane de vizualizări pe YouTube, iar în anul lansării, 2013 a ținut mult timp primele locuri în topurile muzicale din întreaga lume, auzindu-se și în cele mai cunoscute cluburi din România.

Duo-ul francez s-a mai remarcat și prin stilul vestimentar nonconformist, în toate aparițiile publice membrii Daft Punk purtând căști. De asemenea, ei s-au mai remarcat și prin faptul că multe dintre videoclipurile lor au luat formă unor animații.

Celebra formație a lansat albumul de debut, numit Homework, iar de atunci Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo nu au mai fost văzuți în public decât purtând celebrele căști de roboți.