Dan Badea, gest extrem de romantic față de soția sa, la trei ani de la cununie. A spus "Da!" din nou

Dan Badea a făcut un gest extrem de romantic față de soția, cu ocazia celei de-a treia aniversări a cununiei.Comediantul și-a surprins partenera cu o a doua cerere în căsătorie și i-a oferit încă un inel superb, ca să îi confirme dragostea.

Cum a primit soția lui Dan Badea a doua cerere în căsătorie

Mădălina Badea a fost extrem de emoționată de surpriza extrem de originală, după cum chiar ea a mărturisit într-o postare de Instagram. Femeia s-a ales cu o bijuterie foarte frumoasă și foarte valoroasă, pe care a promis să o lase moștenire fiului său, atunci când se va logodi.

"3 ani de la cununia civila si m-a cerut din nou! Nu era nevoie, oricum am fost, sunt si voi fi a lui, dar am avut aceleasi emotii ca prima data cand i-am zis DA in Vegas si probabil acest nou inel va fi folosit de Arias peste 25 de ani pt a-si cere viitoarea sotie. Iti multumesc ca m-ai ales pt a-mi infrumuseta viata, iubitul meu!"

Relația lui Dan Badea cu Mădălina, soția sa

Actorul și actuala lui parteneră, s-au cunoscut pe litoralul din Vama Veche, în 2015. Cei doi s-au logodit într-un decor de vis în Las Vegas. Momentul a fost unul deosebit de romantic. Ca un adevărat cavaler, s-a așezat în genunchi și i-a oferit un inel superb. Au făcut mai apoic ununia civilă și religioasă în toamna anului 2017, iar la începutul lui 2019 au devenit părinții unui băiețel.

Soția lui Dan Badea este din Pitești și nu are nici o legătură cu showbiz-ul.

Dan Badea a fost căsătorit cu cântăreața Lora

Stand-uperul a fost căsătorit cu Lora din 2012, însă au divorțat în octombrie 2014, după ce s-a zvonitv că artista ar fi avut o legătură extraconjugală cu impresarul ei, Ionuț Ghenu. După divorț, Lora și Ghenu a u început o relație oficială.