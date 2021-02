Dan Bălan împlinește azi 42 de ani. Cum arată acum fostul membru O-Zone

Dan Bălan, fostul membru O-Zone, împlinește azi, 6 februarie 2021, 42 de ani. Interpretul s-a născut în anul 1979 la Chișinău.

Cine este Dan Bălan și cum arată acum artistul

Dan Bălan este fiul vedetei de televiziune Ludmila Bălan și al lui Mihai Bălan, diplomat, fost ambasador al Republicii Moldova în Israel. Are o soră, prezentatoarea de televiziune Sanda Bălan. Bunicul lui Dan Bălan de pe linia maternă, Boris Vasiliev, în copilărie a fost deportat în Siberia, scrie Wikipedia.

La vârsta de 11 ani, părinții îi dăruiseră primul instrument muzical, un acordeon la mâna a doua, pentru că nu-și permiteau să-i cumpere unul nou. După absolvirea unei școli muzicale, părinții, chiar dacă își dau seama că fiul lor are talent muzical, îl îndeamnă pe Dan să aleagă o altă cale în viață și să studieze dreptul. Astfel, în 1996, se înscrie la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova.

Deși acceptă să le facă pe plac părinților, Dan nu-și abandonează visul de a deveni muzician. Părinții promit să-i cumpere un sintetizator nou-nouț în cazul în care reușește să se înscrie la facultate. Dan nu-i dezamăgește, însă arde de nerăbdare să se ocupe de muzică la modul serios. Fondează prima sa trupă, Inferialis, care promovează stilul gothic doom metal. Dan lucrează cu pasiune, alocând câte nouă ore pe zi repetițiilor și creației. Pe parcursul timpului, se convinge definitiv că vocația sa nu este Dreptul, ci muzica.

Abandonând studiile la facultate, Dan se concentrează în întregime pe activitatea muzicală. Acesta a realizat primul album al trupei O-zone după ce tatăl său i-a cumparat un sintetizator nou și începe astfel o nouă etapă de creație în activitatea sa muzicală.

La finele anului 1998, apare prima piesă solo, “De la mine”. În 1999, Dan fondează un nou proiect muzical, formația O-zone. I se alătură Petru Jelihovschi, ex-vocalistul trupei Inferialis, care interpretează partiturile rap in trupa nou fondată. În această componență, O-Zone lansează primul album, Dar Unde Ești, care conține 11 cântece și două bonus-track-uri. Albumul s-a bucurat de un succes mare în Moldova. Șapte dintre piesele incluse pe noul album au devenit super-hituri și s-au aflat pe primul loc în topurile tuturor posturilor de radio din țară.

În scurt timp, Petru Jelihovschi părăsește formația pentru a se dedica activității de televiziune și a face carieră în acest domeniu, iar Dan decide să nu se oprească aici și anunță un casting pentru formarea unui nou proiect sub aceeași titulatură O-Zone, însă cu o nouă componență. În ciuda selecțiilor îndelungate, Dan nu a reușit să aleagă un artist potrivit să-l înlocuiască pe Petru în rolul de solist al trupei - niciun candidat nu întrunea exigențele impuse de noul proiect. Atunci, profesoara de canto a lui Dan îi recomandă să facă o probă cu unul dintre elevii săi, Arsenie Toderaș. Acesta trece cu succes această probă și devine noul solist al proiectului O-zone. În scurt timp după aceea, trupa s-a întregit cu încă un membru, Radu Sîrbu, care aflase despre casting după ce acesta se încheiase. Totuși, a hotărât să-și încerce norocul. L-a sunat pe Dan, a dat proba și astfel a devenit cel de-al treilea solist al formației.

În 2002, se produce lansarea oficială a celui de-al doilea album O-zone, intitulat Number 1. Succesul a venit însă treptat. Primul single, "Numai tu", care a beneficiat și de primul videoclip al formației, nu a satisfăcut așteptările lui Dan și nu a devenit super-hit în România. Cu toate acestea, grupul câștigă nominalizarea la categoria "Cel mai bun videoclip" și ia premiul muzical MTV Romania Music Awards pentru anul 2002.

În 2003, la ceremonia decernării premiilor MTV Romania Music Awards grupul O-Zone câștigă două trofee, Best Song și Best Dance. În același an, formația este nominalizată la categoria Best Romanian Act în cadrul ceremoniei premiilor MTV Europe Music Awards.

În februarie 2009, Dan Bălan devine primul compozitor din R. Moldova nominalizat vreodată la premiul Grammy, cel mai important și prestigios premiu din industria muzicală mondială, în calitate de co-autor al superhit-ului "Live Your Life", în interpretarea cântăreței Rihanna și a rapper-ului T.I..