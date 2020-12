Dan Bittman s-a lansat într-un atac la adresa clasei politice. Artistul explică de ce a lipsit lumea de la alegeri

Dan Bittman este tot mai prezent în spaţiul public cu aprecieri la adresa clasei politice, în contextul măsurilor anti-pandemie.

Artistul a criticat închiderea localităţilor şi instaurarea carantinei, fiind sceptic cu privire la numărul de infectaţi cu COVID-19 din ţara noastră. Dan Bittman a explicat de ce au lipsit oamenii de la alegerile parlamentare 2020.

Dan Bittman a găsit vinovaţii pentru absenteism

"Anul ăsta, nu am vrut să ratez votul. Eu am spus chiar pe postul dumneavostră de televiziune, am spus că vor scădea în perioada alegerilor, dar să ştiţi că absenteismul a venit din vina celor care ne-a speriat atât de mult în luna premergătoare, pentru că, dacă nu apărea preşedintele zi de zi, seară de seară, să ne spună tot felul de năzdrăvănii, sau primul-ministru, sau toţi cei reponsabili, domnul Arafat, şi aşa mai departe.

Oamenii nu ar fi fost atât de speriaţi. Eu înţeleg că mulţi au preferat să stea în casă de frica de a nu lua virusul. Degeaba scad cifrele cu două-trei zile înainte de alegeri. Timp de o lună ţi s-a activat în minte că e destul de groasă treaba, şi atunci să nu ne mire absenteismul. Asta o spun pentru cei care se miră de rezultate, sau se miră de absenteism", a spus Dan Bittman la un post de televiziune.

Bittman a întrebat, retoric: "Ce rost are să mai votăm?"

"Vă întreb şi pe dumneavoastră: Nu vi se pare ciudat că am ajuns să votăm nişte guverne şi nişte guvernani, după care începem în instanţe, sau să ieşim în stradă să ne luptăm cu aceste guverne? Adică, ce rost are să mai votăm dacă știm din start, că vine pandemia peste noi, că măsurile luate sunt proaste și acum trebuie să intrăm în instanțe și să ne judecăm. Au dat peste un aeroport părăsit acum 50 de ani. Au controlat zona şi... uluitor ce au mai găsit

La ce sunt bune guvernele? Iertați-mă că vă întreb, dar eu pun problema mai adânc. Am putea să asistăm în următorii ani la niște schimbări de situație absolut grave.

Am senzația că deja, dacă tot e pusă sub semnul întrebării democrația, am putea să asistăm în următorii ani la niște schimbări de situație absolut grave. Aceste măsuri sunt luate împotriva bunului mers al vieții, pentru că, de aia se fac acuma cozi, de aia o să se spună, a, păi, ați ieșit, v-ați îmbulzit în magazine, de aia aveți COVID în continuare, și atunci, toate măsurile astea sunt luate fără cap.

Fără niciun fel de noimă. De fapt, asta mă deranjează cel mai mult, cât și de asta protestez așa liniștit, că nu e un protest violent", a mai afirmat Dan Bittman.