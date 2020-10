Dan Negru își extinde afacerile imobiliare. Vedeta construiește căsuţe de vacanţă în apropiere de Timișoara

Ai mei stau departe de mondenități, nu apar prin ziare așa că pun rar poze cu ei pe aici. Dar poza asta e un îndemn să vedeți "țara de dincolo de pădure". Aduceți-vă pruncii aici, când puteți. Din latinescul "Terra Ultra Silvam" - "Țara de dincolo de pădure"- vine cuvantul Transilvania.Și celor multi, leneși intelectual, care spun că latina nu mai are ce sa caute in școli.

A post shared by Dan Negru (@negru_dan) on Oct 4, 2020 at 12:14am PDT