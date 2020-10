În contextul pandemiei de COVID-19, când respectarea măsurilor sanitare și mai ales distanțarea socială sunt extrem de importante, fiind recomandarea aproape zilnică a autorităților, petrecerile mari de Revelion nu își mai au locul în planurile românilor.

O soluțoie rămână însă certă pentru cei mai mulți dintre noi, iar dacă nu se organizează excursii în stațiunile montane sau petreceri la restaurantele din oraș, cea mai bună variantă de chef rămâne Revelionul cu Dan Negru”. Prezentatorul de la Antena 1 a anunțat deja pe contul de Facebook că primește zeci de mesaje și meme-uri cu privire la emisiunea difuzată la trecerea dintre ani.

Revelionul cu Dan Negru 2020-2021 aduce un invitat surpriză

Prezentatorul a anunțat pe contul de Facebook zilele de filmare și a confirmat faptul că emisiunea dintre ani va fi difuzată, iar el va fi gazda care va intra în casele tuturor românilor.

Mai mult decât atât, Negru a anunțat și cine va fi invitatul surpriză din acest an. Prezentatorul a mărturisit pe Facebook că a confirmat alături de Selly zilele de filmare ale ediției de Revelion:

„Pentru că primesc sute de mesaje și pentru că meme-urile despre "Revelionu' cu Negru" văd că-s virale deja din octombrie, am zis că anul ăsta să vă povestesc mai multe...

Cum ar fi prima decizie: împreună cu echipa de producție tv am hotărât să filmăm Revelionul la începutul lui decembrie: 2-3-4 decembrie, pe acolo, pe undeva. Deci, se face! Cu toate măsurile de siguranță!

Acu' 20 de ani, după o filmare de Revelion, Gică Petrescu m-a întrebat dacă am drum pe la Universitate să-l las și pe el acasă. Stătea pe lângă Cercul Miltar. Tot drumul am povestit despre clătite!

Habar n-am cum am ajuns să vorbim despre asta dar nea Gică mi-a povestit cum Cezarina, soția lui, făcea cele mai bune clătite din București.

Aseară l-am sunat pe Selly și am confirmat cu el zilele de filmare. Pentru ca a fost unul dintre oamenii anului, vi-l confirm ca pe unul dintre invitații mei. Vor fi cei mai buni, ca-n toți anii ăștia. Acu' 20 de ani, când povesteam cu nea Gică despre clătite, Selly încă nu se născuse. La multi ani, Romăniaaaaaaaaaaaaaa....... Work in progress”, a scris Dan Negru pe rețelele sociale.