Dana Budeanu a izbucnit în lacrimi în direct la TV. Ce s-a întâmplat

Deși în general este cunoscută pentru atitudini ceva mai dure, Dana Budeanu și-a surprins urmăritorii duminică seară, când izbucnit în lacrimi în direct la TV, în timpul unei emisiuni.

De ce a izbucnit Dana Budeanu în lacrimi, în direct la TV

Totul a început atunci când criticul de modă, cunoscut pentru poziții adesea tranșante, a început să vorbească despre un subiect aparent sensibil, oamenii în vârstă.

„Nimeni nu vorbește despre bătrâni. Da – aici o să creadă că nu știu ce, că spun eu de Gabi – Gabi are o obsesie reală. Gabriela Firea are o obsesie cu bătrânii. De aia a făcut... Ea are o chestie, nu știu. Și eu am, pentru că tatăl meu are 88 de ani, este neobișnuită diferența între mine și el – neobișnuită, mă rog – și nu este bătrân, este chiar mai tânăr decât mine în toate cele, dar am o sensibilitate. Eu nu suport, nu pot pur și simplu să văd pe stradă oameni în vârstă acum cu măști, care abia merg și care sunt atât de batjocoriți”, a spus Dana Budeanu, la Antena 3.

Întrebată de ce lăcrimează în timp ce vorbește despre acest subiect, ea susținea că nu plânge și a insistat că este „foarte ok”. Întrebată dacă este „ok” să și lăcrimăm din când în când, Dana Budeanu a răspuns: „Nu, este ok să facem caterincă acum, gata! Suntem bine. M-am gândit la tata, atât. La tata, când l-am văzut prima dată cu mască, în fața casei. Pentru mine a fost, nu știu, arăta ca un bolnav, nu știu, dar vreau să vorbim despre altceva”.

Dana Budeanu a explicat că, deși înțelege perioada pandemică pe care o trăim, nu suportă „bătaia de joc la adresa bătrânilor”.

„ Înțeleg perioada, o înțeleg, nu sunt... eu sunt mai refractară, așa, dar mă limitez. Sunt eu refractară, nu recomand să fim toți refractari. Fiecare alege să trăiască cum vrea, dar nu suport bătaia de joc la adresa bătrânilor, nu pot, a persoanelor în vârstă! Eu cred că o nație care nu își respectă bătrânii este zero. Am locuit peste sașe ani în Marea Britanie, unde acea nație are un cult pentru cei în vârstă. Nu îi respectă, îi adoră, în venerează, îi protejează. Este pur și simplu un semn de civilizație. Noi suntem de fapt bătrânii pe care îi avem. Bătrânii au trecut prin foarte multe lucruri. Sunt unii, cum e tata, care a prins războiul, sunt mulți care au trecut, pe lângă cei 50 de ani de comunism etc, care au trecut prin enorm de multe și sunt la sfârșitul vieții, și trec și prin asta, ok, dar autoritățile din orice țară ar trebui cumva să facă totul, nu neapărat pentru a-i proteja, pentru a le induce un sentiment de siguranță. Oricum le este frică, că nu au medicamentul nu știu care, că nu au bani, că li se termină banii la jumătatea lunii, că n-au căldură, că n-au aia, că n-au nimic, că n-au putere, că nu mai au speranță... adică, băi, a venit cretinismul acesta, ce o fi el, liniștește-i, ca autoritate, ca stat, spune-le că va fi bine!”, a mai afirmat Dana Budeanu.