Dana Budeanu, umilită de către Traian Băsescu: „I se pare că-i deșteapta pământului și e de un ridicol absolut. Se vede că nu citește"

Dana Budeanu este unul dintre cele mai mediatizate personaje din România. A început în calitate de critic de modă și pas cu pas, a ajuns analist politic. Într-o perioadă relativ scurtă, a atras foarte multe simpatii, dar și critici. Printre contestatarii săi se numără Traian Băsescu, candidat la Primăria Capitalei.

Candidatul PMP, fost președinte al României, i-a făcut portretul Danei Budeanu, într-un interviu pentru Adevărul.

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deșteapta pământului şi e de un ridicol absolut. Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie. Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce", a declarat Traian Băsescu.

Dana Budeanu, „sora" Gabrielei Firea

Dana Budeanu s-a declarat susținătoarea Gabrielei Firea.

„Eu nu sunt PSD-istă, reveniţi-vă, dar eu sunt cu Gabi. Eu sunt sora lui Gabi, dacă Rareş e fratele lui Nicuşor. Eu sunt de sânge cu Gabi. Eu sunt foarte corectă. O susţin pe Gabi pentru că sunt un om foarte corect şi pentru că real eu cred că femeia asta a făcut de-a rupt”, a declarat Budeanu.