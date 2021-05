Dana Rogoz, cadou neobișnuit pentru fiica ei, la prima aniversare. Surpriză emoționantă pentru majorat

Dana Rogoz i-a făcut un cadou neobișnuit fetiței sale, la aniversarea primului an din viață. Actrița și soțul ei s-au gândit să-i dăruiască micuței un tablou, dar și o adresă de email. Aici își vor scrie constant gândurile pentru fiica lor. Micuța va intra în posesia prețiosului jurnal la vârsta majoratului, a explicat mămica.

"Ca și lui Vlad, i-am făcut cadou de ziua ei un tablou și o adresa de email, în care Radu și cu mine îi vom scrie constant. La 18 ani ne-am propus să îi dăm cadou parolă și să o invităm să își citească acest jurnal. Tocmai i-am trimis primul email, pe care i l-am compus amândoi, la cafeaua de dimineață. Atât de mari emoții", a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Fosta membră a serilaului "La Bloc" a povestit și cum s-au distrat împreună, în dimineața aniversării micuței, cu suflatul în lumânare.

"Când s-a trezit de dimineață, camera era plină de baloane. Am exersat apoi stinsul lumânării, care a distrat-o teribil. Tocmai i-am cântat "La Mulți Ani", în timp ce ne zâmbea blând. Și de suflat, am suflat toți 4. Pentru toți e o sărbătoare aniversarea primului ei an de viață. La mulți ani, Lia!", a mai scris vedeta.