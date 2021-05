Daniela Crudu are un iubit secret. Croatul care a bătut-o fără milă încă o caută

Daniela Crudu are un nou iubit. Vedeta a povestit că îi merge bine în plan sentimental, însă fostul iubit, croatul care a bătut-o la începutul anului 2020, încă o caută, îi dă mesaje de pe diferite conturi de socializare. Totuși, ea nu își dorește să mai aibă nicio discuție cu el.

„Am fost la piramida lui Keops. Am văzut Sfinxul. Mi-a plăcut foarte tare, am simțit o energie și mi-am pus o dorință, sper să se îndeplinească. Nu, nu vreau să mă mărit. Să devin milionară, da. Sunt singură în pozele din Cairo, păi normal, nu știi că nu se pune… Da, am iubit, să zic. Să zic că da, să sperăm că nu. Secret', a spus Daniela Crudu în emisiunea XNS Show, de pe AntenaStars.

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că nu-și dorește nici să-l mai vadă pe bărbatul care a desfigurat-o în fața blocului, însă el încearcă să intre în vorbă cu ea.

„De croat nu mă mai interesează. Nu-l mai halesc. Să nu-i mai văd fața ăluia niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop. Cum să mă întorc la el? Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Nu vreau să-i mai văd mecla ăstuia imediată. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem că noi stăteam doar în vacanță', a mai declarat bruneta, citează viva.ro.