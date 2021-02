Daniela Gyorfi, infectată cu COVID-19. Cântăreața a suferit dureri îngrozitoare

Daniela Gyorfi a recunoscut că fost infectată cu noul coronavirus la sfârșitul anului trecut. Cântăreața a avut simptome care au țintuit-o la pat câteva zile, însă nu a avut nevoie de spitalizare.

„Undeva prin noiembrie am fost bolnavă. A fost ca un fel de răceală. De data aceasta, m-a durut carnea pe mine. Am făcut temperatură două zile, frisoane. Mi-am dat seama că am Covid dimineața, când nu am mai simțit mirosul de cafea. M-a durut capul îngrozitor, carnea de pe mine. Nu am făcut testul, eram convinsă că am. Am luat tratament special pentru Covid. Nu am avut tuse sau probleme de respirație. Am avut o formă relativ ușoară. Nu a fost o formă foarte gravă. Nu am avut nevoie de spitalizare”, a declarat Daniela Gyorfi la Antena 1, citează cancan.ro.

Chiar dacă locuiește în aceiași casă cu soțul și fiica ei, niciunul dintre ei nu a luat viroza.

"Eu dorm cu fiica mea, Maria, în pat, dar ea nu a luat. George nu a avut nici el", a mai povestit vedeta.

Marcel Pavel, unul dintre artiștii care s-au luptat cu COVID-19

Pandemia a pus la grea încercare mai multe vedete. În România, Marcel Pavel a fost prima vedeta diagnosticată cu COVID-19, iar din păcate cântărețul nu a făcut o formă ușoară a bolii. Simptomele artistului au început ca o răceală, însă starea s-a de sănătate s-a agravat. Pavel a contactat și o dublă pneumonie.