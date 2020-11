De ce a durat divorțul dintre Antonia și Vincenzo Castellano 7 ani. Ce spune legea italiană

După ani întregi de “război” prin tribunale, Antonia a divorţat, în sfârşit de Vincenzo Castellano. Potrivit legii din Italia, din momentul în care ai anunțat separarea, ești obligat să rămâi căsătorit încă trei ani, în ideea că poate soții se răzgândesc, și dacă nici după acești trei ani nu revin la sentimente mai bune, abia atunci începe procesul de separare.

Antonia a divorțat după legea din Italia de Vincenzo Castellano

Antonia a anunțat că divorțul de fostul ei soț, Vincenzo Castellano, s-a pronunțat oficial, după mai bine de 7 ani de la începerea procesului. Frumoasa cântăreață este fericită că acum este liberă să-și unească destinul cu actualul ei iubit, Alex Velea, căruia i-a dăruit și doi băieți frumoși.

"Am încheiat divorţul. În ceea ce priveşte nunta, nu ne gândim acum la acest aspect, pentru că nu este un moment în care astfel de evenimente pot avea loc", a declarat Antonia, pentru click.ro.

Nu se știe de ce, Antonia a ales sau cel puțin a acceptat ca divorțul de Vincenzo să se desfășoare în Italia. Probabil că nu cunoștea legislația de acolo.

Până acum doi ani, italienii aveau legi dure care împiedicau „divorțul ca mersul la piață”. Mai exact, legea te obliga să rămâi încă trei ani căsătorit, în ideea că poate soții se răzgândesc, și dacă nici după acești trei ani nu revin la sentimente mai bune, abia atunci începe procesul de separare, potrivit retetesivedete.ro.

Cui revine custodia Mayei și ce a pierdut artista la partaj

S-a urcat în metrou, când a văzut ceva cu totul NEAȘTEPTAT. I-a stat inima în loc: „Doamne ferește, este URIAȘ” (FOTO)

Cântăreața Antonia Iacobescu (31 de ani) a avut o viață tensionată, am putea spune, după experiențele pe care le-a trăit până acum. Încă din copilărie a fost supusă stresului, deoarece ziarele tabloid susțin că aceasta a locuit o bună perioadă fără forme legale în Statele Unite ale Americii, iar ICE (Bureau of Immigration and Customs Enforcement) îi era mereu pe urme. Momentul zero a venit în urmă cu mai bine de 10 ani, când departamentul de imigrări au pus familia Iacobescu pe avion, cu destinația România.

Ajunsă în țară, părinții ei au divorțat, iar ea a trebuit să o ia de la zero. Ușor, ușor, Antonia și-a croit drumul în muzică. Doi ani mai târziu, Antonia s-a căsătorit cu italianul Vincenzo Castellano, căruia i-a dăruit și un copil, pe Maya.

După alți doi ani, cei doi au decis să divorțeze.

Custodia în cazul Mayei, care a primit domiciliu și cetățenie în Italia încă de când s-a născut, a fost obținută de Vincenzo Castellano. Maya a fost crescută de mama lui Vincenzo și de sora lui.

Partajul bunurilor obținute pe durata căsniciei celor doi nu a fost problematic. Cei doi nu au avut nimic de împărțit, totul fiind pe numele italianului dinainte de nunta lor.

Un alt factor care a întins procesul pe cei șapte ani a fost pretenția Antoniei de a se i se schimba fiicei ei domiciliul stabil din Italia, în România.

Așadar, după șapte ani, divorțul dintre Antonia și fostul soț, Vicenzo Castellano s-a încheiat. Cântăreața în vârstă de 31 de ani este liberă și poate trece la următorul pas în viață: căsătoria cu Alex Velea, cu care are o relație de câțiva ani și doi băieți.