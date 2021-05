De ce crede Mihai Trăistariu că Roxen nu are mari șanse să câștige Eurovision

Mihai Trăistariu consideră că Roxen nu are șanse să câștige Eurovision, însă speră ca prestația ei să se îmbunătățească, după ce primele două ce în primele repetiții de la Rotterdam nu a excelat. El are încredere în calitățile vocale ale tinerei, dar este de părere că pierde foarte mult prin coregrafia, pentru că încearcă să cânte și să danseze în același timp, lucru imposibil de realizat la nivelul de așteptare al competiției.

Artistul spune că faptul că se micșă de scenă o face să se chinuie să cânte, asta după imaginile de la repetiții pe care le-a văzut.

„Părerea mea e că ea trebuia să fie mai statică, are răgușeala ei, aduce a Billie Eilish și este ok, are maniera ei, și-ar fi pus în valoare mai mult glasul, să facă alții în jurul ei show, e foarte greu să dansezi și să cânți în același timp.

Am trăit povești din astea la "Te cunosc de undeva". Ea abia își duce partitura până la capăt. Nu mi s-a părut nimic interesant. Nu mă deranjează show-ul ei, dar se chinuie să cânte”, a declarat Mihai Trăistariu pentru fanatik.ro.

Roxen va cânta melodia „Amnesia” în prima semifinală a concursului Eurovision pe data de 18 mai 2021.