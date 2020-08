De ce Melania Trump are două inele de logodnă. Bijuteriile valorează nouă milioane de dolari

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a dus dintotdeauna o viață în lux. Soțul ei îi îndeplinea absolut toate dorințele chiar și înainte să devină reședintele Americii. Pe lângă ținutele extrem de elegante și scumpe cu care se îmbracă ori de câte ori își face apariția în public, Prima Doamnă a atras atenția și prin cele două inele de logodnă costisitoare cu care și-a accesorizat outfit-urile de-a lungul timpului.

De ce Melania Trump are două inele de logodnă

Relația Melaniei cu Donald Trump a început în anul 1998. Șase ani mai târziu, cei doi amorezi au hotărât să își oficializeze relația. Astfel, în 2004 s-au și logodit. După cum era de așteptat, cererea în căsătorie a fost marcată cu un inel de 15 carate care, la vremea respectivă, valora în jur de 4,2 milioane de dolari. Norocos din fire, Donald a achitat doar jumătate din această sumă, dat fiind că s-a lăudat peste tot că a primit o reducere de aproximativ 50% la achiziția respectivei bijuterii.

La un an distanță, cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii extrem de controversată care a avut loc în statul Florida. Cununia religioasă s-a ținut într-o biserică episcopală din Palm Beach. Astfel, Melania Knavs a devenit cea de-a treia soţie a lui Donald Trump. În urma căsătoriei, fostul fotomodel a obținut cetăţenia americană şi l-a născut în 2006 pe Barron.

„Am doi fii. Copilul meu mic este Barron şi copilul meu mare este Donald”, a declarat ea, în urmă cu ceva timp, într-un interviu citat de El Pais.

Donald Trump şi Melania au fost despărţiţi o perioadă, dar şi-au reluat relaţia.



În 2001, ea a primit o viză de şedere cunoscută popular ca „Einstein”, acordată personalităţilor străine cu „abilităţi extraordinare”, între care laureaţilor Nobel sau artiştilor cunoscuţi la nivel mondial. În acel an, potrivit The Washington Post, programul a fost atribuit doar pentru 3.000 de persoane, mai puţin de 1% din totalul vizelor acordate. Avocaţii primei doamne nu au dezvăluit până în prezent documentele depuse pentru solicitarea acesteia.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

După 15 ani de la cererea în căsătorie, inelul de logodnă cu discount-ul cu care președintele american, Donald Trump, s-a tot lăudat, a dispărut de pe degetul Melaniei Trump, iar surse apropiate cuplului au spus că ar fi fost din cauza unei decizii, aparent de neclintit, a Primei Doamne de a divorța.

Ulterior, pe vremea când Trump se gândea să candideze la alegereile prezindențiale din următorul an, i-a oferit Melaniei un nou inel de logodnă de 25 de carate, în valoare de 5 milioane de dolari, ca să îl ajute să își mențină imaginea de familist pe care și-a creat-o în fața admiratorilor săi, potrivit Antenastars.ro.

Melania Trump, la 50 de ani - De la top model sloven la primă doamnă a Statelor Unite ale Americii

În urmă cu câteva luni, Melania Trump a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani. După o carieră îndelungată în modă, ca topmodel şi creatoare de bijuterii, din ianuarie 2017 este prima doamnă a Statelor Unite ale Americii.

Melania s-a născut în Novo Mesto, sud-estul Sloveniei, într-o familie săracă, tatăl ei fiind vânzător de maşini şi membru al Partidului Comunist, iar mama, lucrătoare la o fabrică de textile din Svenica. În adolescenţă, Melania visa să ajungă să defileze pe principalele podiumuri ale industriei modei şi planurile au devenit, parţial, realitate, după ce a ajuns în statul New York.



În anul 1992, aceasta a început studiile la arhitectura şi design la Universitatea din Ljubljana când revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Câștigătoarele de pe primele trei locuri au primit contracte la Paris, Milano şi Viena. Melania Knavs a fost una dintre ele.