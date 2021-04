De ce nu le-a spus Cătălin Botezatu părinților săi că suferă de cancer. Designerul și tatăl său s-au operat în aceeași zi, fără să știe unul de celălalt

Cătălin Botezatu a dezvăluit, de curând, că și-a ascuns de familie gravele probleme de sănătate de care suferă.

Designerul a povestit cum au aflat părinții lui că suferă de cancer. Coincidența a făcut și că tatăl lui să fie operat din această aceleiași maladii, în aceiași zi.

Inițial, mama sa ar fi știut că designerul ar avea niște probleme de sănătate mai serioase, însă nu a știu că va fi supus unei intervenții chirurgicale.

Botezatu crede că mama lui ar fi avut un șoc dacă ar fi știut de boala care l-a chinuit.

„Mama dacă ar fi știut cu adevărat ce s-ar fi întâmplat, ar fi murit. Ea este foarte sănătoasă, cum poate să fie o femeie la vârsta ei. Nu am vrut să o expun, abia după ce am terminat cu operația și totul a fost bine, bunica s-a dus și i-a spus cum stau lucrurile. A știut așa… o chestie, dar nu a știu că mă operez și că s-ar putea să nu mă mai întorc acasă”, a spus Cătălin Botezatu, potrivit ciao.ro.

Cătălin Botezatu și tatăl său s-a operat în aceeași zi de cancer, fără să știe unul de celălalt

„Pe tatăl meu…a fost o chestie urâtă pentru că el cu un an înainte de a se întâmpla asta, el s-a îmbolnăvit și el de un cancer la plămâni, l-am ajutat, am fost lângă el, dar din păcate fix în ziua în care m-am operat s-a operat și el, aici în România. Fără să știm unul de celălalt. Da, știu…”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Creatorul de modă român a fost infectat cu COVID-19

Cătălin Botezatu a dezvăluit că a fost infectat cu COVID-19. Creatorul de modă s-a temut pentru viața lui, știind că sănătatea sa este destul de fragilă. El a fost norocos, pentru că a făcut o formă ușoară. În ultimii ani, i-au fost montate 5 stenturi la inimă și a fost operat de mai multe ori de cancer de colon.

"Da, am avut COVID. Mi-a fost foarte frică pentru că nu știam cum reacționează organismul fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă ușoară.

Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros", a povestit creatorul de modă Cătălin Botezatu, potrivit libertatea.ro.