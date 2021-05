De ce nu va participa Ilie Năstase la ziua lui Ion Țiriac: „Sper să mă ierte!"

Ilie Năstase (75 de ani), prieten și fost coleg de echipă cu Ion Țiriac, refuză să participe la petrecerea organizată de miliardar, cu ocazia zilei de naștere. Fostul lider ATP a explicat de ce a luat această decizie.

Ion Țiriac împlinește 82 de ani pe 9 mai, iar petrecerea se va desfășura la Madrid, unde organizează turneul de tenis în finala căruia s-au calificat liderul mondial, Ashleigh Barty și fenomenul Aryna Sabalenka, jucătoarea din Belarus care a spulberat-o în acest an pe Simona Halep.

Miliardarul român nu va fi însoțit de prietenul său, Ilie Năstase, pentru că fostul lider mondial din circuit nu dorește să zboare ore întregi cu avionul. De asemenea, nu suportă masca și nici nu a apucat să se vaccineze.

„Vă spun sincer, să zbori trei ore și jumătate la dus, alte trei ore și jumătate la întoarcere, până la Madrid și retur, cu masca aceea pe figură, e un scenariu care nu mă încântă deloc. Nu e chiar simplu să respiri și să mai și vorbești prin ea. În plus, nici nu m-am vaccinat încă, așa că am preferat ca anul acesta să nu fiu alături de Ion Țiriac la sărbătoarea sa. Sper să mă ierte!", a declarat „Nasty" pentru PlaySport.

Ilie Năstase: „Nu știu cât timp mai am să mă bucur de tot ce e în jurul meu"

Ilie Năstase și-a mai pierdut din entuziasm și nu mai are de gând să se plimbe prea mult.

„Într-un fel, am constatat că răbdarea mea s-a epuizat. Nu prea mai am răbdare să mă uit la meciuri, să mă implic în fenomenul sportiv, ca altădată, să călătoresc. Iar pandemia asta, care ne-a adus în fața unor tribune goale sau, în ultimele zile, aproape goale, nu mă îmbie nici ea la mai multe. Așa că am decis ca în vara asta să fac călătorii foarte scurte.

Desigur, voi ține cont și de modul în care vor evolua lucrurile cu coronavirusul ăsta, dar decizia mea e luată. Prefer să rămân mai mult în jurul casei. Plus că nu știu cât timp mai am să mă bucur de tot ce e în jurul meu", a mai mărturisit Năstase.