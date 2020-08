Decesul milionarului Dinescu, anchetat de către polițiști. Autoritățile îl consideră moarte suspectă (VIDEO)

Anchetatorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul milionarului Dinescu. Bărbatului i s-a făcut rău pe autostrada A2, în timp ce se întorcea de la o petrecere.

Constantin Dinescu, în vârstă de 69 de ani era cardiac. În urmă cu câteva zile el a apelat numărul de urgență 112, pentru a solicita ajutor medical. Bărbatul se întoarcea de la mare de la mare și ar fi început să se simtă rău.

Cunoscut în lumea mondenă din Capitală și drept „Baronul luxului”, milionarul Constantin Dinescu a decedat în urmă cu câteva zile. Moartea acestuia este considerată suspectă de către anchetatori.

„Am fost solicitați prin apel la 112 să intervenim la o persoană inconștientă, pe Autostrada Soarelui. La fața locului a fost alertat echipajul de terapie intensivă mobilă, care odată sosit la fața locului a găsut o persoană de sex masculin, aflată în stop cardio-respirator. După manevrele de resuscitare medicii au reușit să îl scoată din stopul cardio – respirator, iar medicii au reușit să îl predeal la Spitalul Constanța în viață”, explică Mihaela Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

Milionarul Constantin Dinescu a murit sâmbătă, după câteva zile de spitalizare. Anchetatorii au anunțat că cercetprile în cauză au fost preluate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care tratează cazul ca moarte suspectă.

La examinarea exterioară a cadavrului, nu au fost găsite urme de violență, Mai multe informații despre decesul milionarului cunoscut drept „baronul luxului”, vor apărea în cursul zilei de astăzi, după ce legiștii vor efectua autopsia cadavrului.

Presa mondenă anunța că bărbatul ar fi fost văzut cu o femeie din Ucraina, ce se presupune că i-ar fi putut pune o substanță toxică în băutură. În urmă cu câteva zile el fusese văzut la o petrecere pe litoral.

Constantin Dinescu se bucura de o avere impresionantă, fiind unul dintre cei mai excentrici milionari români. Dinescu avea o colecție de opere de artă de mare valoare, mai multe mașini de lux și un domeniu uriaș pe malul lacului Snagov. Bărbatul deține un magazin de bijuterii în Capitală și mai multe spații comerciale pe care le închiria. Autoturismul de lux, marca Lamborghini a fost chiar personalizat cu numele său.

În peisajul monden al Capitalei, Dinescu era unul dintre burlacii râvniți și vânați de tinerele domnișoare. Bărbatul a avut o relație de mai mult timp cu Mădălina Pamfile. Focoasa brunetă povestea în trecut că fostul ei iubit i-a dăruit cele mai frumoase și mai scumpe bijuterii cu diamante, dar și alte cadouri scumpe.

