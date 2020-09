Delia face dezvăluiri despre drama pe care a trăit-o în copilărie: „Ne pedepseau şi ne ţineau doar în chiloţi” (VIDEO)

Delia a făcut mărturisiri emoţionante despre trauma pe care a trăit-o în copilărie. După ce a văzut clipul video cu fata umilită de către tatăl ei, vedeta a povestit cu lacrimi în ochi cum şi ea a trecut prin momente asemănătoare în copilărie.

”Experiența pe care a avut-o fetița mi-a adus niște flashback-uri din grădiniță și cred că și creșă, pentru că am pățit chestii asemănătoare doar că pe noi când ne pedepseau ne lăsau în chiloți... fără nicio Drama Queen pe vremea aia așa erau și văd că așa e și acum. Părinții te băteau și la grădiniță primeai uneori același tratament și uneori am reacția asta când văd chestii asemănătoare cu ce am trăit.”, a spus Delia cu ochii în lacrimi printr-un instastory.

Delia a văzut clipul viral pe internet în care un primar din Bistrița-Năsăud și-a filmat fiica în timp ce o umilea, trezindu-i amintiri dureroase din copilăria sa despre care nu a vorbit niciodată până acum. Delia s-a deschis în faţa fanilor săi şi le-a povestit despre cum erau umiliţi şi bătuţi atât la şcoală, cât şi acasă. Frumoasa Delia a mărturisit că este foarte sensibilă atunci când vine vorba de violenţă.

Vedeta a mai povestit despre cum erau trataţi şi umiliţi de către educatoare. În timp ce acestea mâncau mere, le decojeau, iar cojile erau date copiilor pe o tavă, inclusiv artistei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.