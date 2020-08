Delia și Loredana Groza, despre presupusa rivalitate dintre ele două. „Eu sunt cea care a descoperit-o, prima care a crezut în talentul ei”

Delia și Loredana Groza vor sta la masa juriului împreună. Cele două dive vor jurița, alături de Ștefan Bănică jr. și Florin Ristei, concurenții care vor participa la X Factor, emisiune al cărei nou sezon va avea premiera pe 11 septembrie, la ora 20:30, la Antena 1. De-a lungul timpului, s-a zvonit că între Delia și Loredana Groza ar exista o rivalitate, iar cele două artiste au vorbit deschis despre acest subiect.

Există sau nu o rivalitate între Delia și Loredana Groza

Delia și Loredana Groza au vorbit despre așa-zisa rivalitate dintre ele două în cadrul unui interviu acordat revistei Viva. În ceea ce privește vestea că Loredana va fi colega ei la masa juriului, Delia a declarat că este loc pentru oricine pe lume, nu doar în platou de televiziune. De asemenea, aceasta a spus că ideea este una incitatntă având în vedere faptul că sunt două femei puternice și că „e mai mult girl power acum”.

Despre presupusa rivalitate dintre ele, Loredana Groza spune că este un mit și a dezvăluit că ea a fost cea care a descoperit-o pe Delia și care a crezut în talentul ei încă de când aceasta era în liceu.

„E mai mult mit decât adevăr, pentru că oamenilor le place să creeze rivalități, așa- zise competiții, dar nu cred că există competiție decât cu tine însuți. E lipsită de fundament această rivalitate, pentru că eu sunt, poate nu toată lumea are habar, cea care a descoperit-o pe Delia, prima care a crezut în talentul ei încă de când era la liceu. În momentul în care i-am scris și produs primul cântec și videoclip, și a apărut pentru prima oară în fața publicului în toată campania „Un calculator, o șansă în plus în viitor”. Așa că, da, am avut mână bună, se pare”, a declarat Loredana Groza pentru sursa citată mai sus.

Delia se bucură că ea și Loredana Groza vor fi colege

Și Delia a avut ceva de spus despre existența sau inexistența unei rivalități între ea și Loredana Groza. Aceasta spune că nu ar trebui să existe rivalitate între atât de puțini artiști și că trebuie să se sprijine unii pe ceilalți. În ceea ce privește faptul că urmează să fie colege la X Factor, Delia a spus că se bucură de această schimbare și că acum are ocazia să cunoască o altă latură a Loredanei.

„Cred că România e o țară destul de mică pentru a exista rivalitate între atât de puține vârfuri și atât de puțini artiști. Eu sunt de părere că ar trebui să ne sprijinim unii pe ceilalți, să ținem aproape și să ne bucurăm că există competiție, să ne bucurăm de succesul colegilor, pentru că, repet, sunt foarte puțini care demonstrează de la an la an că rezistă în această industrie, că sunt în continuare relevanți și au un cuvânt de spus. Sunt fericită că suntem colege, pentru că apuc să o cunosc și altfel decât până acum. Este o persoană extrem de caldă și de bună!”, a declarat Delia.