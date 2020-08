Cine este Deliric, noul iubit al Innei. Artistul are o afacere de aproximativ un milion de euro

Inna și rapperul Deliric au recunoscut oficial că formează un cuplu. Pentru moment nu se cunosc detalii cu privire la durata poveștii de iubirii, iar cei doi îndrăgostiți au ales să rămână rezervați în privința subiectului. Cânăreața a fost cea care a confirmat, pentru Elle relația cu artisul, iar pe contul de Instagram al lui Deliric se regăsesc mai multe fotografii alături de vedetă.

Deliric este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din România, iar de câțiva ani a reușit să dea lovitura și în afaceri. Pe lângă muzică, artistul are și un business care are o cifră de afaceri de aproape un milion de euro.

Inna, la rândul ei a cunoscut succesul atât pe plan național, cât și internațional. Bruneta este o artistă întrăgită cu fani în toate colțurile lumii. În plan personal însă, Inna a evitat să ofere detalii despre viața ei amoroasă, mai ales după ce s-a despărțit de Lucian Gîtiță, cel care îi este manager. După ce presa tabloidă a scris că cei doi ar forma un cuplu, artista a recunoscut că ea și rapperul sunt împreună, pentru Elle, „Nu obișnuiesc să vorbesc despre viața mea personală și nici el nu a făcut-o până acum. Dar da, suntem împreună! Ați fost vigilenți”, a spus cântăreața pentru sursa citată.

Deliric, în muzică din copilărie

Deliric, Răzvan Eremia pe numele său s-a apucat de muzică în din copilărie. În timp ce prietenii lui erau ocupați la joacă, Deliric era ocupat făcând muzică. Artistul a pornit, în 1999, CTC, alături de DOC și Vlad Dobrescu. Trupa a pus bazele, în 2002, primului label independent de hip-hop din România, „Facem Records”.

„Nu m-am înțeles cu casele de discuri pentru că nu îmi place să îmi spună alții ce să fac. Când am descoperit internetul, la sfârșitul anilor 90, am sesizat o portiță și că pot să dau muzica mea direct oamenilor. Ne făceam singuri CD-urile și le vindeam pe forumuri. Am ținut cu dinții să fiu independent. Muzica am vândut-o direct noi. Am învățat de unul singur să fac grafică pentru CD-uri, îmi făceam poze… Și pentru că rapperii trebuiau să aibă blugii foarte largi, când eram copil mi-i făceam singur”, a povestit Deliric în urmă cu ceva timp, pentru Revistabiz.ro.

A dat lovitura în afaceri

Rapperul a povestit că își făcea singur hainele, iar așa a luat naștere ulterior și brandul PORC. A rămas cu visul de a face haine, care s-a și îndeplinit mai târziu. În 2011, artistul avea trei tricouri de vânzare, iar în prezent are un business de aproape 1 milion de euro.

„Am rămas cu visul asta de a face hainele tot eu și am făcut un magazin online, să vând hainele mele. Am pornit cu trei tricouri în 2011 și acum am ajuns undeva le vreo 300 de produse și un business cu o cifră de afaceri de aproape 1 milion de euro. Eu am mereu o abordare precaută și încerc să-i sperii, ca să înțeleagă în ce se bagă, pentru că uneori nu ești făcut pentru asta”, spune Deliric. Testul final în încercarea de a-i speria pe cei care vor să se apuce de antreprenoriat este calculul de profitabilitate. “Am făcut Finanțe – Bănci la ASE și știu să fac rapid un calcul de profitabilitate”, spunea el pentru susa citată anterior.