După 9 ani de relație, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au făcut un anunț neașteptat, mai exact cei doi s-au depărțit. Aceștia au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, iar separarea i-a lăsat pe fanii cu „gura căscată”.

Cum s-au cunoscut Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au văzut prima oară pe platourile de filmare, împărtășind împreună aceeași iubire pentru actorie. Mai exact, vedetele s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru serialul „Pariu cu viața”, care a fost difuzat la Pro TV. Totodată, ei au făcut parte și din aceeași trupă, fiind talentați și în ceea ce privește muzica.

„Noi când ne-am cunoscut eram foarte tineri și din acel moment am făcut cam totul împreună. Am lucrat și jucat împreună, iar undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi.

Cea mai mare greșeală pe care o poți face este să te uiți pe tine, să uiți că ai alte nevoi și aspirații față de partener și că-ți dorești alte lucruri de la viață”, a declarat Vlad Gherman în clipul de pe Instagram în care anunța separarea de Cristina Ciobănașu.

Despărțirea lor a uimit o țară întreagă. Totul despre relația dintre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman erau logodiți. Cum a fost cerea în căsătorie

Au dat peste un aeroport părăsit acum 50 de ani. Au controlat zona şi... uluitor ce au mai găsit

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au logodit atunci când actrița a împlinit 18 ani. Vlad Gherman a povestit totul despre momentul în care el a cerut-o de soție pe Cristina. A întâmpinat multe probleme, însă nu este supărat că nu a ieșit conform planurilor deoarece acum au mai multe amintiri din acel moment.

„Primea telefoane şi fix în momentul cu pricina ea vorbea la telefon, venise şi chelnerul cu tortul, începuse piesa, Cris nicio treabă. Eu îi făceam semn să închidă, chelnerul îmi făcea semn că se stinge lumânarea pe tort. Până la urmă a închis, s-a uitat la tort, eu m-am pus în genunchi, am deschis cutia pe invers, nu am găsit din prima inelul. Pe tort scria Fericeşte-mă în loc de Căsătoreşte-te cu mine. Au fost tot felul de stângăcii. Cred că dacă totul era ca la carte poate nu ar fi fost atât de spectaculos. Dar aşa avem ce povesti de fiecare dată”, a povestit Vad Gherman la acel moment.

Cristina a mărturisit că Vlad a cerut-o de soție la vârsta de 18 ani, deși ei vorbiseră despre acest lucru în urmă cu un an.

„La 18 ani m-a cerut în căsătorie. A fost un moment foarte frumos, nu mă aşteptam, deşi pe la 16 ani şi un an jumate de relaţie mi-a spus că la 18 ani o să mă ceară de soţie. Mi s-a părut foarte romantic, dar am uitat între timp, până să mă ceară”, a spus ea.

Acum, după despărțire, Cristina a mărturisit că a pus inelul de logodnă într-o cutie cu amintiri.

Cum a devenit Cristina Ciobănașu actriță

Povestea emoționantă a Cristinei Ciobănaşu începe în 2008, pe când era în vogă emisiunea de la Pro TV, „Dansez pentru tine”. Cazul său special a fost cunoscut atunci de întreaga ţară. Aceasta trăia cu bunica sa şi fratele, într-o singură cameră, nu aveau nici baie şi nici bucătărie. Alex Velea a fost impresionat imediat şi a decis să danseze pentru ea împreună cu Cristina Stoicescu.

Ulterior, Ruxandra Ion a decis să o adopte. Cristina s-a mutat de la Botoșani la București, și a locuit mai mult timp în casă fostului director al postului Acasă TV. A terminat şcoala gimnazială, iar mai apoi a mers la liceu. Aceasta a absolvit Liceul de Arte Dinu Lipatti – București – secția actorie.

După absolvirea liceului, chiar şi înainte a primit mai multe roluri în diverse seriale, dar s-a lansat şi în muzică.

Cum a ajuns Vlad Gherman în showbiz

Vlad a devenit cunoscut publicului odată cu apariția în serialul muzical Pariu cu viața.

Acesta și-a făcut debutul în actorie în 2011, când în urma unui casting organizat de MediaPro Music și MediaPro Pictures pentru Pro TV, a intrat în trupa Lala Band, și a obținut rolul lui Vlad Stănescu în serialul muzical Pariu cu viața.