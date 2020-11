Detaliile divorțului cu scandal dintre Pepe și Raluca Pastramă. Acuzații grave despre cântăreț

Potrivit cancan.ro, aceasta a mers alături de fetele sale la un antrenament de tenis. Pepe a ajuns acolo, iar cei doi au început să se certe.

Se pare că Pepe ar fi agresat-o pe Raluca Pastramă de trei ori, în fața fiicelor pe care le are cu bruneta.

Sursa citată mai precizează că artistul i-a lăsat inclusiv urme.

Ce spun poliţiştii despre acest incident

“Episodul de violență s-a petrecut în parcarea stadionului Dinamo, pe 19 noiembrie, în jurul orei 17.00. Femeia a fost lovită în zona feței și s-a dus direct la poliție, la Secția 7, unde a făcut plângere. S-a emis un ordin de protecție provizoriu, care are valabilitate 5 zile.

Asta înseamnă că agresorul nu mai are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de victimă, în locurile pe care aceasta le frecventează. Dupa cele 5 zile, ordinul de protecție se poate prelungi în instanță, pâna la 6 luni”, au precizat surse din cadrul Poliţiei pentru Click.

"La data de 19.11.2020, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București – Secția 7 Poliție a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că în cursul zilei a fost agresată fizic de către soțul său. A fost emis ordin de protecție provizoriu. Cercetările sunt continuate de Secția 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie", este comunicatul oficial al autorităților.

Ce decizie a luat Raluca

Aceasta a deschis o acțiune în instanță împotriva lui Pepe, pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 din București, având ca obiect emiterea unui ordin de protecție.

Anunțul a fost făcut chiar de artist.

”Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni.

Dar,de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, spunea Pepe.