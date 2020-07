Diana Belbița, singura luptătoare româncă din UFC, se mută în Canada definitiv. Sportiva a dezvăluit că a luat decizia radicală pentru că România nu îi oferă un viitor promițător în ceea ce privește sportul pe care îl practică.

Diana Belbiță nu își poate continua cariera de luptătoare în România

Vedeta simte că în România nu are destule oportunități, iar în plus a fost și foarte dezamăgită de criticile pe care le-a primit atunci când a fost învinsă în competițiile sportive.

"Am ales să fac pasul asta pentru că mi-am dorit evoluție în sportul meu și România sportul de contact nu e atât de popular și nu avem nivelul necesar pentru nivelul la care lupt eu acum. Asta e motivul principal pentru care am decis să plec în Canada. A existat o perioadă în care am fost mega supărată pe toții românii care m-au criticat și încă sunt... După ce am avut prima înfrângere în UFC mi-a sărit toată lumea în cap, ca nu e de nivelul meu acolo că trebuia să stau acasă, femeile, la cratiță... Am fost un pic supărată și am zis că nu mai vreau să aud de România, nu mai reprezint România, ei bine, o să reprezint România dar o să reprezint ambele steaguri, atât al României cât și al Canadei", a spus campioana.

Fosta faimoasă de la Exatlon locuiește deja de un an în Canada, s-a acomodat și se simte pregătită să locuiască acolo definitiv.

"Locuiesc de un an în Canada și plănuiesc să mă stabilesc acolo. O să am și viză de lucru în curând acolo, așa că o pot aplica pentru rezidență permanentă...Trebuie să îmi fac un viitor acolo, să îmi iau locuința mea, cu pisici, cu căței...", a mai spus Belbiță.

Diana Belbiță vrea să își ia și mama în Canada

În ultima vreme, "Prințesa Războinică" s-a întors în România doar pentru familie și în special pentru mama ei.

"Familia mea e singurul motiv pentru care mă întorc, pentru care vizitez România. În momeb=ntul asta doar vizitez România, astept să mă întorc în Canada. Pentru mine acasă e acolo unde m[ pot antrena bine și acolo unde e mami. Pentru mine, Canada, în acel moment va reprezenta acasă în toată puterea cuvîntului. Nu văd ce motiv aș mai avea să vin în România după ce familkia mea e acolo, pasiunea mea e acolo și viața mea e acolo", a mai spus fosta concurentă de la Exatlon.

Sportiva a recunoscut că din când i se mai face dor de plaiurile natale, însă e dispusă să treacă peste acest sentiment pentru o carieră în spotul de contact.

"Nu zic că nu imi e dor de România, îmi e dor și știu că îmi va fi și mai dor, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să strâng și eu un pic din dinți și să stau acolo. Știu că îmi va fi dor, dar ce pot să fac?! Până la urmă, cel mai importnat lucru e să îmi fac un viitor mai bun, să-i ajut pe oamenii dragi mine și din păcate, în România nu pot face asta cu sportul pe care îl practic eu", a mai spus luptătoarea.