Divorț cu peripeții pentru Alin Oprea de la Talisman. Copiii nu îi mai vorbesc după ce au aflat de relația pe care o avea de 2 ani cu o altă femeie

Alin Oprea, solistul trupei Talisman a devenit ținta unor controverse în urmă cu câteva zile, când s-a aflat public de relația pe care o are de aproximativ doi ani, în afara căsniciei. Timp de 23 de ani, cântărețul a fost înusrat cu Laris, femeia care i-a dăruit și doi copii. Cei doi urmau să divorțeze astăzi, însă din pricina unor neînțelegeri, procedura nu s-a mai realizat la notar, fostul cuplul urmând să meargă în fața instanței.

La rândul lor, copii pe care îi are alături de Larisa, ar fi decis să nu mai discute cu tatăl lor, după ce au aflat de viața dublă pe care artistul o ducea de aproximativ doi ani.

Alin de la Talisman, o viață dublă de aproximativ doi ani

Potrivit Click.ro, artistul ar fi început relația cu misterioasa domnișoară alături de care a fost surprins pe litoral, în urmă cu doi ani. În acest timp, cânărețul a fost căsătorit cu Laris, femeia alături de care are doi copii, ce studiază la Londra.

În luna iunie, fosta soție a lui Alin împreună cu cei doi copii a revenit în țară, iar aici și-ar fi găsit partenerul total schimbat. „Alin era schimbat total, nu putea să se mai înţeleagă cu el, o minţea foarte mult, avea un comportament deplasat, ca cel al unui adolescent îndrăgostit. Dar nu îndrăgostit de ea! Copiii au văzut şi ei acest lucru şi nu ştiau cum să reacţioneze. Bineînţeles, Larisa a descoperit cauza. Cauza era amanta! Această femeie brunetă cu care Alin are o relaţie de doi ani. Omul şi-a înjosit familia cu treaba asta, nu mai are bun-simţ faţă de copii, de fiul lui în vârstă de 21 de ani. I-a făcut de râs! El a plecat de acasă şi nu se mai poate comunica cu el sub nici o formă. Nevasta lui e distrusă. Larisa zâmbeşte, dar nimeni nu ştie ce e în sufletul ei”, a declarat o sursă din anturajul familiei, pentru Click.ro.

Copiii nu vor să mai discute cu artistul

Cântărețul pare să fi stricat și relația pe care o avea cu cei doi copii pe care îi are alături de Laris. Melissa și Adrian ar fi remarcat treptat modul în care tatăl lor a ajuns să o trateze pe cea care le-a dat viață, iar la un timp au întrerupt legătura cu el, susțin sursele pentru Click.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

„Melissa şi Adrian au avut o perioadă grea. Prima dată au fost derutaţi, nu le venea să creadă, apoi după ce au conştientizat şi au văzut cât de mult e schimbat tatăl lor, şi felul în care vorbea cu mama lor, Larisa, au decis să oprească discuţiile. Ei nu-l mai recunosc, Alin e schimbat total, nu ştim ce i-a făcut amanta dar parcă e venit de pe altă lume”, a explicat prietenul familiei, pentru sursa citată mai sus.

Divorțul s-a mutat la tribunal

Potrivit Spynews.ro, cuplul ar fi urmat să se separe astăzi la notar, însă nici Alin și nici Larisa nu s-ar fi înțeles, motiv pentru care despărțirea ar urma să se mute la tribunal, iar diciziile finale îi vor aparține judecătorului.

„Nu am divorțat. Nu este de acord să păstrez numele, de aia nu am divorțat. O să vedem în judecată!”, a declarat Larisa, pentru paparazzi Spynews.ro.