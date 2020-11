Doliu în familia Andreei Tonciu. Bunica vedetei a plecat într-o lume mai bună

Andreea Tonciu trece prin momente grele, după ce una dintre cele mai apropiate persoane din viața ei a atrecut în neființă. Este vorba depsre bunica ei, de care era foarte apropiată. Fosta asistentă tv a dat vestea tragică printr-un mesaj înduioşător postat pe reţelele de socializare.

"Nu există cuvinte îndeajuns că să exprime durerea și tristețea noastră pricinuită de plecarea prea rapidă a scumpei noastre bunici. Chiar dacă corpul ei a plecat dintre noi, chipul ei va rămâne mereu în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace", a scris vedeta, în amintirea femeii care i-a fost ca o mamă.

Andreea Tonciu a czăut într-o depresie adâncă

Înainte să înceapă filmările pentru emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities”, Andreea Tonciu a căzut în depresie, din cauza rutinei din viața ei.

„Am fost în depresie! Mă săturasem să am viaţa aia monotonă pe care o aveam. Voiam să ies, ştii cum eram înainte. Mă duceam la filmări, mă duceam la job-uri… Acum să stai închisă într-o casă, am zis că înnebunesc. (…) I-am zis (n.red. – soțului său). I-am zis. Sincer!”, mărturisea bruneta acum un an.

Vedeta își dorește încă un copil

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu sunt fericiții părinți ai unei fetițe tare simpatice, în vârstă de 4 ani. Cei doi se gândesc însă să își mai mărească familia cu încă un membru și să aducă un frate sau o surioară în viața micuței.

„Ca orice părinte, el își doreste, dar de data asta poate avem noroc. El își dorește băiat, iar eu fetiță, dar până la urmă, ce-o vrea Dumnezeu”, a povestit vedeta, potrivit sursei citate anterior.

Chiar dacă până acum testul de sarcină a ieșit negativ, Andreea Tonciu și soțul ei nu se lasă și sunt convinși că minunea va veni în viața lor la momentul potrivit. În luna iunie a acestui an, micuța Rebecca, primul copil al Andreei și a lui Daniel a împlinit 4 ani. La acel moment, vedeta a transmis o un mesaj emoționant pe Instagram, povestitndu-le fanilor cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani, din momentul în care simpatica fetiță a venit pe lume.

„Acum 4 ani a sosit pe lume ingerasul meu frumos REBECCA, minunea vietii mele, dragostea mea eterna! Te iubesc cel mai mult din lumea asta, esti cel mai frumos vis al meu. Imi doresc din tot sufletul sa cresti mare si sanatoasa, frumusetea mea unica! Mama ta o sa iti fie alaturi toata viata si o sa te sustina neconditionat. LA MULTI ANI inima mea, viata si sufletul meu, sa fi sanatoasa si nu uita ca pentru tine as lasa totul! TE iUBESC ingerasul meu” a scris Andreea în dreptul unei fotografii cu ea și fiica ei Rebecca.