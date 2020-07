Doliu în lumea mondenă. Elena Popa a fost găsită moartă

Dramă în showbiz-ul autohton. Elena Popa, una dintre cele mai bune prietene ale fostei asistente tv, Roxanei Vancea, s-a stins din viață fulgerător, lăsând în urmă multă durere. Din primele informații, femeia se pare că s-ar fi sinucis.

În plus, Elena se mutase de ceva vreme în Spania.

Elena Popa era foarte bună prietenă cu Roxana Vancea. În urmă cu câțiva ani Elena Popa și Roxana Vancea petreceau foarte mult timp împreună și erau extrem de apropiate. După ce vedeta s-a stabilit la casa ei, ele nu au mai fost la fel de apropiate. Mai ales că Elena se mutase de ceva vreme în Spania.

Roxana Vancea și întreaga lume a showbiz-ului românesc sunt extrem de afectate, întrucât s-a stins din viață una dintre cele mai frumoase antrenoare de fitness și femeia alături de care fosta asistentă TV a avut curajul să-și declare public bisexualitatea, notează fanatik.ro.

Vestea a căzut ca un șoc pentru apropiații frumoasei brunete, în condițiile în care, conform wowbiz.ro, aceasta se stabilise de curând peste hotare unde spera să își găsească fericirea și să își refacă viața. În plus, se vehiculează că în urmă cu doar două săptămâni s-ar fi logodit cu bărbatul alături de care trăia o frumoasă poveste de dragoste și nimic nu părea să anunțe o asemenea tragedie.

„Afișezi ce dorești pe fb Sau insta, dar vorbește puțin că faci praf când nu știi de la ce adresa chemi taxiul dimineață! No hate! It all about love!”, a scris fosta prietenă a Roxanei Vancea pe contul său de Instagram cu doar câteva ore înainte de tragedie, conform fanatik.ro.

Imediat ce au aflat despre tragica veste, atât cunoscuții femeii, cât și prietenii virtuali au transmis nenumărate mesaje de condoleanțe, multe dintre ele sugerând faptul că brunetas-ar fi sinucis. Nimeni nu știe cu exactitate, însă, motivul acestui gest necugetat. Cu toate acestea, există, însă zvonuri conform cărora aceasta ar fi suferit o depresie cauzată de o sarcină pe care nu a putut-o duce la capăt, din cauză că a pierdut-o din motive medicale.