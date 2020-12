Doliu în lumea muzicii. O cântăreață celebră s-a stins din viață în urma unui accident

O cântăreață celebră din România a murit joi, 17 decembrie, într-un accident de circulație rutieră. Tragicul incident a avut loc în localitatea Dumbrăviţa, județul Timiș.

Tragedie în Timișoara

Denisa Gog, solistă şi dansatoare la ansamblul folcloric din Dumbrăviţa, se afla în apropiere de locuința ei în momentul în care autoturismul său a fost puternic lovit de o autoutilitară. În accident şi-a pierdut viaţa Denisa Gog, o tânără de 22 de ani din Dumbrăviţa, solistă şi dansatoare la ansamblul folcloric din localitate.

Potrivit unui apropiat al Denisei, accidentul a avut loc la scurt timp după ce tânăra a plecat cu maşina de acasă.

Ofițerii de poliție care investighează cazul au declarat că accidentul a fost provocat de un tânăr care conducea o autoutilitară şi nu a acordat prioritate de trecere într-o intersecţie.

„Un tânăr de 22 de ani a condus o autoutilitară pe strada Ghioceilor, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 22 de ani care se deplasa pe strada Mozart. În urma impactului, tânăra de 22 de ani a decedat. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliţiei Timiş.

Cine era Denisa Gog

Denisa era foarte pasionată de dansuri şi de muzica populară, cel puțin așa reiese din postările de pe profilul său de Facebook.

Într-un interviu din 2019, la postul local de televiziune, Dumbrăviţa TV, Denisa declara că pasiunea pentru folclor e moştenită din familie.

„Arta dansului pentru mine a fost ceva insfulat de la părinţi, de la bunici. Tot neamul meu a fost de dansatori sau cântăreţi. La 14 ani am început în Ansamblul Timişul. De când mă ştiu, eram la dans. Mi s-a insuflat această plăcere. Am simţit nevoia să fac asta. Pe partea cu cântatul, am avut susţinere maximă şi merg înainte”, a mărturisit Denisa Gog în cadrul interviului de la Dumbrăviţa TV.