Donald și Melania Trump nu mai dorm împreună. Motivele au fost dezvăluite

În ultimii ani au apărut numeroase afirmații potrivit cărora relația amoroasă dintre Donald și Melania Trump se clatină. Noi informații în acest sens au fost relatate în cartea „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump", scrisă de către Mary Jordan.

Donald și Melania nu mai împart aceeași cameră, de ceva timp. Fostul președinte doarme într-un dormitor decorat special pentru gustul său, cu pereți și covoare de culoare mai închisă, în timp ce soția sa preferă albul și în general, culorile deschise.

De asemenea, un alt motiv pentru care Trump și Melania nu-și împart spațiul de odihnă este faptul că omul de afaceri se trezește mult rapid, în jurul orei 5 dimineața și obișnuiește ca imediat să deschidă televizorul.

Melania Trump, personaj-cheie în viața lui Donald Trump, în ciuda aparențelor

În ceea ce privește relația cuplului cu nepoții, aceasta ar fi destul de rece.

„Donald și Melania nu sunt obișnuiți să-și răsfețe nepoții, să-i invite în patul lor dimineața, așa cum George H. W. Bush și soția sa, Barbara, obișnuiau să facă cu nepoții lor", se mai precizează în cartea despre Melania Trump.

De asemenea, în cartea care conține interviuri cu peste 100 de persoane, Melania este prezentată drept o femeie cu mare influență în viața lui Donald Trump, în ciuda aparențelor. Fostul model ar fi fost consultată în decizii-cheie pentru SUA, fiind „consilierul cel mai influent" al lui Trump.