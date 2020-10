Dorian Popa, la sediul poliției. De ce este acuzat și cine a depus plângere împotriva lui (VIDEO)

Dorian Popa a ajuns la secția de Poliție, la începutul acestei săptămâni, după ce a fost reclamat că a încălcat regulile de circulație. Artistul a povestit în cel mai recent vlog al său că nici măcar nu își aducea aminte de fapta pentru care trebuia să răspundă.

"Eu nu-mi dau seama, dacă e de la Brigada Rutieră, mă gândesc că am parcat o dată aiurea, că altfel nu-mi explic. Mai parcăm aiurea cu toți. Dacă am supărat pe cineva, asta e, plătesc amendă", a spus cântărețul.

Dorian Popa s-a ales doar cu un avertisment

După ce a ieșit din secția de poliție, Dorian a povestit că unul dintre cei care îl urmăresc postările de pe internet, a observat într-o filmare că a staționa greșit, motiv pentru care i-a făcut plângere la poliție.

Cântărețul a povestit că la secția de poliție a dat doar o declarație despre cele întâmplate și s-a ales doar cu un avertisment.

"De fapt și de drept, bunul samaritean a făcut plângerea că stimabilul Dorian Popa, în vloggul lui a staționat vehiculul într-un loc nepermis și uite așa ne-am trezit cu plângerea. Am mers, am dat cu subsemnatul, nu am fost amendat (...) am fost avertizat verbal, la a două abatere ești amendat. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva”, a povestit Dorian Popa.

În caz că nu s-ar fi prezentat la poliție, vedetă ar fi riscat o amendă între 100 și 500 de lei.