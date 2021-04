Dorian Popa s-a vaccinat anti-COVID-19: „Suntem pregătiți să mergem către o lume mai bună. Și mamișor s-a programat" (VIDEO)

Dorian Popa s-a vaccinat anti-COVID-19. Experiența „Hâtz-ului" a fost distribuită pe pagina oficială RO Vaccinare. Cunoscutului vlogger i-a fost administrat serul Pfizer.

„Când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut 4 vaccinuri și când am plecat în Madagascar am făcut alte 4 sau 5 vaccinuri. Să fim serioși, fraților!”, a declarat Dorian Popa la centrul de vaccinare.

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban a vorbit despre situația epidemiologică, la nivel național, în cursul zilei de vineri. Potrivit fostului premier, Guvernul are în vedere noi măsuri de relaxare, condiționate de succesul campaniei de vaccinare.

„Suntem pe un trend descendent, clar. Colegii din guvern vorbesc deja despre un plan de revenire la normalitate, pe măsură ce scade incidența șic rește procentul de populație care se vaccinează. Și eu îmi doresc să merg la teatru, la film, la restaurant și evident, orice român își dorește să revină la o viaă normală. Trebuie să o facem gradual (...)", a declarat Ludovic Orban.

