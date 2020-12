Draga Olteanu Matei, scrisoare emoționantă pentru români. Ce a transmis actrița cu puțin timp înainte să moară: Să nu mă plângeți

Moartea actriței Draga Olteanu Matei a adus un val de tristețe în rândul actorilor și mai ales al tuturor românilor. Actrița s-a stins din viață, după o carieră impresionantă, la vârsta de 87 de ani. Reamintim că ea a murit când se afla internată în Spitalul din Iași, unde fusese transferată din Piatra – Neamț și unde s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate.

Înainte de a muri, actrița ar fi dorit să lase o scrisoare, un mesaj emoționant pentru românii de pretutindeni, scrie Spynews.ro.

„Dragii mei, când n-oi mai fi vă rog nu mă plângeți. Am încercat în întreaga mea carieră să vă ofer bucurie și zâmbete. Mereu am fost copleşită de atenția pe care mi-ați oferit-o și am considerat că îmi dați prea mult pentru ceea ce merit de fapt.

Când n-oi mai fi vă rog să vă amintiți de mine cu drag și cu bucuria pe care o aveam când interpretam fiecare rol, fie că era pe scena teatrului, fie că era în filme.

Am trăit mare parte din viața mea pe scenă, indiferent c-a fost scena teatrului sau scena filmelor în care am jucat. Nu vreau să mă plângeți. Eu vă iubesc și prețuiesc prea mult. Mă bucur că m-ați primit în sufletele voastre și mă bucur să aflu că am reușit să vă ofer bucurie.

Mă măgulește fiecare scrisoare pe care o primesc, n-am fost niciodată interesată de premii oferite de organizații, ci am considerat că cel mai important premiu pe care-l pot primi au fost reacțiile voastre când terminam de jucat o piesă de teatru. Marea marea iubire.

Rămâneți fericiți, rămâneți sănătoși și vă mulțumesc pentru fiecare moment în care m-ați urmărit.

A voastră,

