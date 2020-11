Cum arăta Draga Olteanu Matei în tinerețe

Toată lumea o știe acum pe Draga Olteanu Matei, însă puțini știu cum arăta celebra actriță de comedie în tinerețe.

Draga Olteanu Matei, artista cu un har inegalabil

Marea doamnă a teatrului românesc a fost superbă în tinerețe. Frumoasă, fascinantă, celebră și talentată, actrița care a lăsat astăzi un gol imens în rândul celor care au avut onoarea de a o cunoaște era un izvor nesecat de povești captivante, drame cutremurătoare și iubiri pătimașe.

Născută pe 24 octombrie 1933 la Bucureşti, Draga Olteanu Matei rămâne una dintre cele mai cunoscute actriţe de comedie autohtone, care a avut numeroase roluri pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, dar şi în multe filme şi producţii de televiziune. Și viața ei este demnă de film, unul de dragoste am puitea spune, căci povestea cu medical Ion Matei, cel de-al treilea soț, este deosebit de sensibilă și de frumoasă.

În ultimii ani, Draga Olteanu Matei nu răspundea la telefon de ziua dumneaei, pentru că, spunea ea, “nu-mi place să mă sărbătoresc şi să fac din asta un eveniment”. Luna trecută, Draga Olteanu Matei a împlinit vârsta 87 de ani. Actrița și-a sărbătorit onomastică la Piatra Neamț, acolo unde s-a mutat pentru a-și trăi în liniște ultimele clipe, după ce a rămas fără apartamentul din București

Draga Olteanu Matei a fost căsătorită de trei ori, dar pe ultimul soț l-a divinizat

În aprilie 2014, Draga Olteanu Matei a trecut prin momente extrem de dificile. Soțul ei, reputatul medic Ion Matei, s-a stins din viață, lăsând un gol imens în sufletul îndrăgitei actrițe. Cei doi s-au căsătorisit în 1968, iar mariajul lor a fost unul exemplar.

„Eu şi soţul meu suntem o singură persoană şi trăim fiecare moment împreună, clipă de clipă; sigur că trecem prin necazurile vârstei, că ajungi să nu mai vezi bine, să nu mai auzi bine, să te doară picioarele”, a povestit actrița în urmă cu ceva timp, conform click.ro.

Decesul celui care i-a fost alături decenii întregi a marcat-o profund pe actriță care, la scurt timp după moartea soțului, a făcut niște declarații extrem de emoționante.

”Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aş fi preferat să mor şi eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi. Nu a existat niciun secret al longevităţii. Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi. Oamenii deştepţi se înţeleg bine între ei până la bătrâneţe, îşi descoperă unul altuia motive de admiraţie, lucrurile se încheagă în aşa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinereţe cu atracţia fizică şi se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubeşti pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el... Aşa a fost viaţa noastră”, povestea îndurerată, doamna teatrului românesc.

Actriţa Draga Olteanu Matei a încetat din viaţă marți noapte, la Spitalul ”Sf. Spiridon”, din Iaşi, unde fusese internată în urmă cu câteva zile, pentru o hemoragie digestivă. Duminică va fi oficiată o slujbă religioasă la Biserica ”Sf. Ioan Domnesc”, din Piatra Neamț, urmată de înmormântarea de la Cimitirul ”Eternitatea”. Draga Olteanu Matei își va dormi somnul de veci lângă soțul ei.