Drama lui Nelu Ploieșteanu. Mihăiţă, singurul său băiat, a murit la 32 ani (VIDEO)

Nelu Ploieşteanu, unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi de muzică lăutărească, a murit vineri dimineaţă. Artistul, în vârstă de 70 de ani, era infectat cu coronavirus.

Era unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică lăutărească. Însă, puțini oameni știu prin ce momente grele a trece marele artist. Singurul său fiu, Mihăiţă, a murit la doar 28 de ani. Fiul lui Nelu Ploieșteanu avea grave probleme de sănătate.

Mihăiță era imobilizat la pat de 20 de ani

Băiatul s-a născut sănătos, dar un vaccin i-a cauzat suferinţa. De la vârsta de două luni a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică şi encefalopatie, potrivit Adevarul.

„Mă dor şi mâinile şi mijlocul. Nu mă plâng. Nu m-am plâns niciodată. Nu vreau să-mi plângă nimeni de milă. Acest copil luptă de ani de zile şi eu să renunţ? Pe mine nu mă dezlipeşte nimic de Mihăiţă, doar moartea”, declara în 2014 Elena Ploieșteanu, la „Acces Direct”.



Mihăiță avea 32 de ani când a decedat, iar mama lui avea grijă de el zi de zi, el neputând să se deplaseze singur.

"Eu l-am visat doar odată. Copiii mei îl visează mereu. Chiar astăzi, fetiţa mea l-a visat ca le dădea pepene să mănânce. Fetele mele sunt într-o legătură directă şi divină cu el. Băiatul are aproape cinci luni de când a murit, niciodată nu am lipsit de acolo (n.r. de la mormânt). Am făcut un sanctuar. Este cel mai frumos cavou din tot cimitirul. Nu ştiu cum am reuşit să merg mai departe. Cred că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să rezistăm. Soţia mea spune că nu ştie să mai meargă fără el. Ne este foarte greu. Toţi copiii dorm cu poza lui, dar eu evit să mă uit la poze. Dumnezeu ne-a dat putere. Le-am spus copiilor că viaţa lor trebuie să meargă înainte.", a spus Nelu Ploieşteanu, la scurt timp de la decesul fiului său, la Antena Stars.

Anunțul a fost făcut chiar de Mara Bănică, într-o postare pe Facebook.

”Speram să nu primesc niciodată vestea asta... Drum bun, nea Nelu! Să te ierte bunul Dumnezeu și să-ți odihnească sufletul în Rai!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Artistul a fost inițial diagnosticat cu COVID-19, a fost internat însă a plecat din spital pe semnătură. La doar câteva zile, a ajuns din nou la spital, de data aceasta în stare gravă, iar medicii au fost nevoiți să îl intubeze deoarece avea o saturație extrem de mică.

