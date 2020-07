Drama uitată a lui Cătălin Botezatu: Pentru ce a făcut închisoare designerul şi cum a ajuns coleg de celulă cu Miron Cozma

Viaţa lui Cătălin Botezatu a fost presărate cu nenumărate aventuri extreme. Puţini sunt cei care mai ştiu că designerul a fost închis pentru aproape un an de zile. Se întâmpla în Italia, acum mai bine de 25 de ani. Botezau a fost extrădat şi adus în Penitenciarul Rahova, unde avea să fie coleg de celulă cu Miron Cozma.



Cătălin Botezatu a fost arestat în Italia pe când era la începutul carierei sale în modă, în urmă cu 25 de ani. Designerul a fost acuzat pe atunci de bancrută frauduloasă şi a fost încarcerat într-o închisoare de maximă siguranţă.

După ce a vrut să-şi ia zilele, nemaisuportând detenţia, a fost extrădat şi adus în Penitenciarul Rahova, unde avea să fie coleg de celulă cu Miron Cozma, liderul de atunci al minerilor.

Botezatu a fost eliberat din închisoare pe 14 martie 1997.



O viaţă ca în filme

„Am stat într-o închisoare de maximă siguranţă, cu cei mai mari infractori şi mafioţi ai Italiei. Am stat în celulă cu un mafiot condamnat pe viaţă. Era privilegiat, stătea într-un halat de mătase, fuma trabuc, vorbea la telefon. Îmi povestea în fiecare seară despre crimele pe care le-a făcut, cu o nonşalanţă extraordinară. Jur că ceea ce am văzut acolo este la fel cu ceea ce vezi într-un film de acel gen”, a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru cancan.ro



Ajuns la 53 de ani şi după mai multe probleme de sănătate, viaţa lui Cătălin Botezatu nu mai are tumultul de altă dată. Designerul a povestit cum s-a schimbat, la un an de la operaţia de cancer la colon, dar mai ales ce lucruri au ajuns să fie cu adevărat importante pentru el.

„Nu îmi mai este frică...”

„Chiar dacă la acel moment mi-a fost teamă, acum, uitându-mă în urmă și știind că am trecut pe lângă moarte, nu îmi mai este frică. Până la urmă, te lași în mâna lui Dumnezeu, faci exact ce îți dictează subconștientul. Dacă El hotărăște că a sosit timpul, nu ai ce să faci. Mi-a fost frică, dar m-am rugat și m-au susținut foarte mult prietenii mei. Susținerea lor a contat foarte mult și cred că m-a motivat să merg mai departe”, a povestit Bote pentru Click.ro.