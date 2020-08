Cine este și cum arată Edward Sanda, iubitul Cleopatrei Stratan (FOTO)

Edward Sanda este un cântăreț are a devenit cunoscut după ce în 2017 a dat lovitura cu hitul "Doar pe a ta" în care cântă cu Ioana Ignat. Acum, artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cleopatra Stratan. Ba mai mult, cei doi nu concep viața unul fără celălalt, drept urmare artista a făcut câteva mărturisiri care i-au uimit pe fanii acestora. Chiar dacă ea are doar 17 ani, iar el, 23, Cleopatra Stratan și Edward au planuri mari pentru viitor. Fiica lui Pavel Stratan a mărturist că Edward este primul și ultimul ei partener, semn că lucrurile sunt mult mai serioase decât ar fi crezut mulți.

Cine este Edward Sanda

Edward Sanda este un cântăreț în vârstă de 23 de ani care a devenit cunoscut după lansarea piesei „Doar pe a ta”, lansată în 2017. Acesta a fost pasionat de muzică încă din copilărie, iar la 10 ani a început să cânte ca toboșar în mai multe formații de muzică rock.

Pentru că a vrut să știe să cânte la mai multe instrumente muzicale, Edward Sanda a început să studieze singur, iar de atunci, el a participat la mai multe concursuri și festivaluri de muzică.

În toamna anului 2017, Edward a primit trofeul Media Music Awards – Best Shazam pentru „Doar pe a ta”.

Cleopatra Stratan, mărturisiri despre relația cu Edward Sanda

Relația dintre Cleopatra Stratan și Edward Sanda este foarte serioasă. În cadrul unui interviu, artista a mărturisit că nu se aștepta niciodată ca primul ei iubit și bărbatul cu care ea își va petrece viața pănă la sfârșit este chiar Edward Sanda, cel cu care a împărit scena acum șase ani.

„Ne-am dat seama, cu timpul, că noi chiar suntem făcuți unul pentru altul. Nu m-aș fi gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care eu o să îmi petrec viața până la sfârșit, este omul acela pe care eu l-am întâlnit și cu care am împărțit scena, acum șase ani. Asta e incredibil! Eu am rămas șocată când am realizat lucrul ăsta. (…) Noi am avut foarte multe lucruri în comun și foarte multe legături”, a spus Cleopatra Stratan în cadrul unui interviu.

Cleopatra Stratan nu concepe viața alături de un alt bărbat. Fica lui Pavel Stratan nu a avut niciun iubit până acum și își dorește ca Edward Sanda să fie ultimul bărbat pe care să îl iubească. Drept urmare, acesta o face să se simtă împlinită pe toate planurile pentru că îi este alături, o susține în carieră și îi oferă iubirea lui.

Cântăreața a mai spus că Edward Sanda a cucerit-o cu modul în care o privea.

„Eu n-am avut nicio relație până acum și am zis că dacă totuși o să am un bărbat în viața mea, vreau să fie primul și ultimul pe care eu o să îl iubesc, până în ultima secundă. Prima dată ce m-a cucerit la el, ce m-a atras foarte mult și m-a făcut să mă îndrăgostesc este felul în care se uita la mine. Era extraordinar, mă simțeam plină de viață, m-am simțit artistă. Mă face să cresc, să strălucesc, să vreau să cânt să compun, mă inspiră. E genul de bărbat, de iubit, pe care eu întotdeauna mi l-am dorit alături de mine”, a mai mărturisit Cleopatra Stratan.