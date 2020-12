Ei sunt concurenții care merg în finala Chefi la Cuțite. Marele învins la serii este Cristi Boca, cuțitul de aur al lui Chef Scărlătescu

În ediția de marți, concurenții de la Chefi la Cuțite s-au duelat pentru un loc în finala ashow-ului culinar. În urma celor trei probe, numele care s-au calificat pentru marea finală sunt Ionuț Belei, Roxana Blenche și Maria Șandru.

În ultima semifinală, Maria Șandru a fost la egalitate cu Paul Maxim, iar cel care a ales finalistul, în baza rezultatelor, a fost Chef Florin Dumitrescu.

Maria Șandru, dezvăluiri despre Sorin Bontea

Maria Șandru a făcut parte din echipa lui Bontea, despre care a ținut să facă o serie de mărturisiri emoționante, în timp ce gătea.

„Doamne, nu îmi vine să cred că am ajuns aici. Nu am trecut în toată viața mea prin atâtea greutăți prin câte am trecut aici. Foarte greu, nu te-ai confruntat niciodată cu o realitate din asta. E ciudat, dar în același timp e plăcut. Sunt sigură că o să-mi fie dor de fiecare moment în parte, de fiecare concurent în parte. Familia mea nu e mândră plânge de bucurie. E o emoție și o bucurie ce te încarcă pozitiv. E foarte fain (...) Chef Sorin Bontea îți dă încredere, îți dă senzația aceea că poți să rupi lumea, așa te face să crezi. Am venit pentru mine, pentru mama mea, pentru tatăl meu, pentru copiii mei, pentru viitorul meu. Sunt mândră să fiu maramureșeancă sută la sută”, a explicat ea, în timpul semifinalei de marți seara, potrivit Antena 1.

Cătălin Rizea, emoționat că a reușit să ajungă în semifinală

Soțul cântăreței Adda, Cătălin Rizea, a ajuns în semifinala de marți seara și chiar dacă nu a reușit să obțină un loc în marea finală, el și-a exprimat emoția la ultima probă din concurs.Şi-a spart oglinzile din casă, apoi a băut apă cu argint ani de zile. Când un amic l-a vizitat, a îngheţat

„Du-te, bandă, te rog, du-te ușor și mergi până la chefii noștri. Lasă-le acolo farfuriile, să stea liniștiți, să le jurizeze corect, să nu fie nervoși și să ne dea note pe merit. Și cel mai bun să ajungă în finală”, a spus Cătălin Rizea când și-a pus farfuria pe bandă, informează sursa citată.